11:31 12 января 2018 3

Станции купил бывший глава комитета природных ресурсов Татарстана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России впервые куплены две теплоэлектростанции для создания майнинговой фермы. Они находятся в Пермском крае и Удмуртии.

Электростанции приобрел бизнесмен Алексей Колесник, купив их у миллиардера Виктора Вексельберга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. За ГРЭС в Пермском крае (23,6 МВт) Колесник заплатил 30 миллионов рублей, а за ТЭЦ в Удмуртии отдал 129 миллионов (10 МВт).

По словам бизнесмена, создание майнинг-фермы и дата-центра он рассматривает в Удмуртии. «Есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», — рассказал бизнесмен.

В прошлом Колесник руководил комитетом природных ресурсов в минприроды Татарстана. Сейчас он является главой ООО «ГЭК» и владеет ООО «Нордикс-Пермь».

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещев рассказал, что биткоин стал спекулятивным инструментом и «не будет, как ракета, подниматься в небо». «Всё направлено на то, чтобы обмануть человека, чтобы создавать некий элемент игры и переигрывать человека, как в шахматы. Это делается для того, чтобы понимать, где тот верхний предел, до которого человек готов вкладывать, и где та точка, после которой он уже не хочет это делать», — приводит его слова «Национальная служба новостей».