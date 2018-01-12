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12 января 2018
Главные новости Москвы
12:20  12 января 2018 2

В Подмосковье, возле магазина, обнаружено взрывное устройство

Взрывное устройство Курган остановка у Куйбышева 75 22.11.2013г, оцепление, взрывотехники, полиция
На месте происшествия работают сотрудники ФСБФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Подмосковье сотрудники спецслужб работают на месте обнаружения взрывного устройства. О подозрительном предмете возле магазина «Дачник» на улице Владимирова в Балашихе сообщил в полицию один из продавцов из этой торговой точки, сообщает телеграм-канал Mash. Выехавшие по вызову саперы обнаружили, что это не муляж, а настоящая бомба, подготовленная к взрыву.

Взрывное устройство представляло из себя целлофановый пакет, внутри которого находились два контейнера, а также виднелись провода. В одном из контейнеров находилось само взрывчатое вещество, в другом — поражающие элементы (металлические шарики и болты). По данным канала, вес бомбы составляет пять килограммов. Вся территория оцеплена, на месте работают сотрудники ФСБ.

От Балашихи до Москвы всего 22 километра.

Александр Лукманов
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