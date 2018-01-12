13:28 12 января 2018 0

Дальнейшая судьба бывшего главного врача Феликса Бадаева пока неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении Игоря Трофимова главным врачом Свердловской областной клинической больницы №1. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Игорь Трофимов занимал пост регионального министра здравоохранения с мая 2016 года (после губернаторских выборов в сентября 2016-го — в статусе и/о). Кроме него, на должность министры рассматривались кандидатуры главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка и директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева, однако в конце декабря 2017 года губернатор назначил министром здравоохранения бывшего главного врача Свердловского противотуберкулезного диспансера Андрея Цветкова.

Судьба Бадаева пока неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тогда же стало известно о том, что Трофимову поручат руководство первой областной больницей. Ее главврачу Феликсу Бадаеву, который руководил клиникой последние 10 лет, дали срок до середины января, чтобы завершить и передать все дела. Как рассказали агентству сотрудники медучреждения, Бадаев по-прежнему находится на рабочем месте. В пятницу, 12 января, он провел в больнице последнее совещание под своим руководством. Его последний рабочий день — 15 января, с 16 к обязанностям руководителя клиники приступает Игорь Трофимов.

О дальнейшей судьбе Бадаева пока ничего не известно. По мнению экспертов, не исключено, что в силу возраста он действительно уйдет на пенсию на заслуженный отдых. Однако даже в этом случае Бадаев будет оставаться влиятельной фигурой в свердловском здравоохранении, поскольку возглавляет некоммерческое партнерство «Медицинская палата Свердловской области» и является членом свердловской Общественной палаты.