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12 января 2018
11 января 2018
13:28  12 января 2018 0

Экс-министра здравоохранения Свердловской области назначили главврачом Первой областной больницы

Заседание правительства СО. Екатеринбург, трофимов игорь
Дальнейшая судьба бывшего главного врача Феликса Бадаева пока неизвестнаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении Игоря Трофимова главным врачом Свердловской областной клинической больницы №1. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Игорь Трофимов занимал пост регионального министра здравоохранения с мая 2016 года (после губернаторских выборов в сентября 2016-го — в статусе и/о). Кроме него, на должность министры рассматривались кандидатуры главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка и директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева, однако в конце декабря 2017 года губернатор назначил министром здравоохранения бывшего главного врача Свердловского противотуберкулезного диспансера Андрея Цветкова.

Подписании соглашения между компанией Т-Плюс и властями Свердловской области о создании в Академическом районе Екатеринбурга медкластера, бадаев феликс
Судьба Бадаева пока неизвестна
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тогда же стало известно о том, что Трофимову поручат руководство первой областной больницей. Ее главврачу Феликсу Бадаеву, который руководил клиникой последние 10 лет, дали срок до середины января, чтобы завершить и передать все дела. Как рассказали агентству сотрудники медучреждения, Бадаев по-прежнему находится на рабочем месте. В пятницу, 12 января, он провел в больнице последнее совещание под своим руководством. Его последний рабочий день — 15 января, с 16 к обязанностям руководителя клиники приступает Игорь Трофимов.

О дальнейшей судьбе Бадаева пока ничего не известно. По мнению экспертов, не исключено, что в силу возраста он действительно уйдет на пенсию на заслуженный отдых. Однако даже в этом случае Бадаев будет оставаться влиятельной фигурой в свердловском здравоохранении, поскольку возглавляет некоммерческое партнерство «Медицинская палата Свердловской области» и является членом свердловской Общественной палаты.

Андрей Гусельников
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