Тюменские больницы и детские сады срочно проверят из-за горючей обшивки

13:57 12 января 2018 0

Больницы, детские сады и школы в Тюмени обшиты горючими панелями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокурор Тюменской области поручил территориальными прокурорами проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации зданий, оборудованных фасадными системами. Как пояснили «URA.RU» в прокуратуре области, речь идет обо всех зданиях в регионе вне зависимости от установленных на их фасадах типов панелей.

Пока списки проверяемых зданий еще не составлены, но особое внимание прокурорам придется уделить больницам, детским садам и школам, сообщил «URA.RU» исполнительный директор Ассоциации управляющих недвижимостью Тюменской области «НП «Народный дом» Владимир Васильев.

«Городская больница №2 в Тюмени обшита панелями „Алюкобонд“. Панели такой же марки горели на доме №4 по улице Олимпийской в январе этого года. И детские сады, и школы, которые проходили реконструкцию в двухтысячных годах в Тюмени, тоже обшивались подобными панелями. А уж выяснить, горючие они или нет, придется экспертам», — сказал Васильев.

По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня в доме на Олимпийской стало использование горючего утеплителя, не соответствующего требованиям пожарной безопасности (а именно п. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

«URA.RU» удалось выяснить, что при обсуждении панелей этой марки интернет-пользователи жалуются именно на их горючесть. В 2009 году в Москве, на улице Ивана Бабушкина, произошел пожар в 28-этажном доме, в ходе которого за час выгорели панели с 16-го по 28-й этажи. Свидетели пожара писали, что панели дома отваливались от стен и продолжали гореть в воздухе.

Как ранее сообщалось, вечером 8 января 2018 года в девятиэтажном жилом доме №4 по улице Олимпийской в Тюмени в одной из квартир произошел пожар. Огонь быстро распространился по фасаду на большой площади. В результате один человек погиб, повреждено и уничтожено огнем 43 квартиры, а также имущество жильцов.