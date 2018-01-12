14:35 12 января 2018 1

Родители: «Давайте еще туалеты сделаем платными!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители Екатеринбурга активно обсуждают тему платных гардеробов в школах. Поводом стало сообщение одной из родительниц о том, что в гимназии №37 в центре Екатеринбурге (с углубленным изучением немецкого языка) гардероб платный. «У нас в началке был бесплатный, а сейчас бесплатный очень маленький, всех тактично вынуждают идти в платный, цена вопроса — 100 рублей в месяц, — пишет женщина, пожелавшая остаться неизвестной. — И так сборов дофига, на клининг и охрану 5000 и прочее по поводу и без, но уже гардероб-то можно бесплатный сделать. Скоро уже за вход платить будем!»

Пост вызвал оживленную дискуссию. Часть мам встала на ее сторону.

«Можно еще туалеты платными сделать!» — предлагает в шутку ЯнаЯ. Кто-то подcчитал, что 150 рублей в месяц (называется и такая цифра) в пересчете на 800 учащихся — это 4 миллиона рублей за год.

Другие напирают на то, что платный гардероб не обязательный, но зато помогает сохранить вещи.

Многие вспоминают, что и в других школах у них был платный гардероб. «Лет 10 назад по 5 рублей с ребенка собирали в 113-й школе, доплачивали гардеробщице, так как зарплата была у нее очень маленькая и никто не шел на эту ставку», — пишет Larina.

Как сообщила «URA.RU» одна из учениц 37-й гимназии, платный гардероб появился там давно. «В бесплатном вся одежда могла оказаться на полу, и, если пришел в хорошей куртке, конечно, ее надо сдавать в платный», — рассказала агентству девушка.

Директор 37-й гимназии Светлана Трохина объяснила, что происходит в школе с гардеробами Фото: с сайта гимназии №37 Екатеринбурга

По просьбе «URA.RU», ситуацию с раздевалками в 37-й гимназии прояснила ее директор Светлана Трухина. По ее словам, этой «традиции» уже много лет и никто против нее никогда не возражал. «Я работаю директором уже четыре года, и до меня еще лет пять все было так же: те же самые гардеробы на том же самом месте, — говорит Светлана Николаевна. — Ничего не поменялось: есть два бесплатных гардероба и два платных». Она отмечает, что никто не принуждает учащихся (или родителей) платить эти деньги и пользоваться именно платным гардеробом.

Причину сложившейся ситуации директор объясняет перегруженностью школы. «То, что места мало, это факт: что в платной, что в бесплатной раздевалке у нас тесно, — признает Трухина. — Школа рассчитана на 660 детей, у нас сегодня обучается более 900 человек. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде: у нас очень интересные программы, глубокая воспитательная работа, активные международные проекты, проходят олимпиады, работает школа МГИМО».

По словам директора, организовать платные гардеробы было не ее решением, а просьбой родителей. «У нас есть родительский комитет, совет учащихся, перед Новым годом проходила общешкольная конференция, на которой дети, учителя и родители обсуждали программу развития гимназии, — замечает Трухина. — Мы приглашали всех — был полный зал. Можно было и этот вопрос обсудить.

Бывают сложные моменты, школа — это живой организм, но все вопросы решаемы».

Скандал вокруг раздевалок Трухина называет «неприятным». «Кто-то умный пишет: завтра же платного гардероба не будет! Да я и сама это сделаю, и платного гардероба может не быть уже сегодня, — заявляет директор школы. — Но мне нужно будет тогда перевести школу в две смены. Сегодня почти вся школа (кроме вторых классов) работает в одну смену — и для многих это тоже важный фактор».

Директор говорит, что готова обсуждать ситуацию с любым родителем («дверь моего кабинета всегда открыта») и, если родители решат, изменить порядок работы раздевалок. Однако прокуратура, по ее словам, уже проверяла этот момент и не выявила никаких нарушений. «Конечно, платная гардеробщица относится, возможно, немного повнимательнее, — замечает Светлана Трухина. — Но я смотрю на нашу гардеробщицу на бесплатном гардеробе — она очень хорошая бабушка и тоже очень внимательная (хотя зарплата у нее маленькая). До сих пор ни на кого из них не было никаких жалоб».