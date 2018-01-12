Убийцу Немцова отправили шить обувь для полицейских

15:40 12 января 2018 1

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в феврале 2015 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заура Дадаева, осуждённого за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, этапировали в иркутскую колонию для бывших силовиков. Здесь киллер будет отбывать 20-летний срок, назначенный судом.

Бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев, признанный виновным в убийстве Немцова, прибыл в ИК №3 в Иркутск, рассказала «Росбалту» адвокат Дадаева, Роза Магомедова. Исправительная колония строгого режима предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Заключенные ИК №3 шьют обувь для других осужденных, военнослужащих, а также берцы для полицейских. Еще в колонии изготавливают кожаные сумки и ремни, столы, стулья, табуреты. В эту же колонию этапированы еще трое осужденных за участие в убийстве Немцова — Хамзат Бахаев, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Имя заказчика преступления до сих пор неизвестно.

Летом 2017 года столичный суд огласил приговор пяти фигурантам дела об убийстве Немцова. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения. Киллеру Зауру Дадаеву дали 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темерлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Следствие по данному делу продолжается до сих пор, уточняет агенство Nation News.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, напоминает RT. Его пытались убить трижды. Дадаев и Губашев рассказали на допросах, что в день убийства оппозиционный политик также мог избежать смерти.