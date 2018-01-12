18:23 12 января 2018 0

В коллективе ишимской стоматологической поликлиники — раскол Фото: mu-igsp.ru

В Ишиме разгорается скандал в городской стоматологической поликлинике. Сотрудники медучреждения опасаются, что стоматологию хотят развалить для того, чтобы отдать ее в частные руки, и даже называют потенциального владельца. Список претензий к руководству поликлиники появился в Сети.

Письмо коллектива МАУЗ «Ишимская городская стоматологическая поликлиника» на своем сайте опубликовал известный ишимский блогер Владимир Воронин. В обращении говорится, что долги поликлиники достигают 4 млн рублей и медучреждение ждет банкротство. При этом стоматология предоставляет медуслуги жителям не только Ишима, но и других близлежащих населенных пунктов.

Стоматология обслуживает не только город Ишим, но и ближайшие населенные пункты, говорится в письме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«По нашему мнению, одной из причин происходящих процессов является то, что администрация (главврач, главбух, заведующие терапевтическим и детским отделениями) установила себе завышенную заработную плату на фоне постоянно снижающихся заработных плат остальных сотрудников учреждения, — говорится в письме. — При этом администрация обложила все отделения своеобразным „оброком“, ежемесячно получая определенный процент от общей суммы средств, полученных от деятельности поликлиники. Величина процента не фиксированная и каждый раз устанавливается по желанию руководства».

Кроме того, отмечают авторы письма, «вопреки антикоррупционным законам супруга главного врача Коровина Л.А. также занимает в поликлинике руководящую должность — заведующая детской стоматологии». Действительно, на официальном сайте поликлиники в списке специалистов значится врач-стоматолог-терапевт Коровина Лариса Александровна.

Работники отметили, что коллективу не удается наладить диалог с руководством, которое издает приказы, «противоречащие Трудовому кодексу РФ и коллективному договору». Все обращения в вышестоящие и контролирующие инстанции не помогли, в результате проверок авторы обращений получили отписки, говорится в письме.

«Главный врач Коровин Е.П. в ходе таких проверок ведет себя свободно и непринужденно, ссылаясь на имеющееся покровительство в Тюмени», — подчеркнули медики. Люди попросили совета в решении проблемы, поскольку над поликлиникой, по их мнению, нависла реальная угроза закрытия — при этом в коллективе уже ползут слухи, что медучреждение может перейти в частные руки. Новым владельцем, полагают они, может стать сам главврач Евгений Коровин.

В администрации города Ишима корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что в октябре получали письмо сотрудников стоматологии, для рассмотрения вопроса была создана специальная комиссия.

В прокуратуре Тюменской области агентству сообщили, что Ишимская прокуратура проверит факты, изложенные в публикации на сайте ишимского блогера.

«В настоящий момент происходит процесс передачи МАУЗ „Ишимская городская стоматологическая поликлиника“ из муниципальной собственности в областную, — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения региона. — То есть учреждение будет подчиняться департаменту здравоохранения Тюменской области, а не Ишимскому муниципалитету. Естественно, при передаче будет создана комиссия департамента, которая проведет все необходимые проверки, учет материально-технической базы и т. д., согласно действующему законодательству».

«Никаких планов по приватизации или передаче в частную собственность нет. Стоматология как работала как бюджетное учреждение, оказывающее помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий, так и будет работать», — подчеркнули в департаменте.