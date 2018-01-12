В югорском лесу расстреляли охотника

В лесу Ханты-Мансийского района Югры было обнаружено тело охотника с огнестрельным ранением. Следователи уже установили личность погибшего и задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 36-летний местный житель. Что заставило его совершить преступление, пока не установлено, заведено уголовное дело.
Как оказалось, убитый пенсионер проживал в Ханты-Мансийске. По данным Следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре, он увлекался охотой и периодически приезжал в охотничью избушку недалеко от поселка Пырьях. Однако очередная поездка в лесной массив стала для него смертельной.
Ранее «URA.RU» сообщало о схожей «охотничьей трагедии» в Югре. Преступник заживо сжег двух мужчин в охотничьей избе на территории Леушинского лесничества, возле поселка Мортка Кондинского района. Один из погибших был владельцем избушки. По факту убийства также ведется уголовное дело.