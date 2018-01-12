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12 января 2018
11 января 2018
16:11  12 января 2018 0

Суд отправил в колонию «смотрящего» за духовной столицей Урала и пятерых его соратников

Вымогатель будет сидеть почти 16 летФото: Сергей Машагин, «ОК»

Вступил в силу приговор, вынесенный так называемому «смотрящему» за городом Верхотурье, который неофициально называют духовной столицей Урала. 33-летний Сергей Машагин будет сидеть 15 лет и 11 месяцев. Информация о приговоре размещена на официальном сайте Свердловского областного суда.

В приговоре сказано, что Машагин и его подельники обвинялись по статьям «Вымогательство, совершенное организованной группой» и «Похищение документов». Суд согласился с версией следствия, что Машагин с бандой терроризировали этот небольшой городок. Заявление в полицию поступило в 2015 году. Мужчина рассказал, как, будучи в кафе, он плохо высказался о бывшем криминальном смотрящем за городом Алексее Смолине. Кто-то из бандитов подслушал его слова и донес Машагину. Криминальный авторитет потребовал, чтобы мужчина заплатил ему 100 тысяч рублей за оскорбление покойника. В итоге потерпевшего несколько раз ловили, вывозили в безлюдные места, на кладбище и в лес. Там его избивали, угрожали оружием и требовали долг, отобрали у него автомобиль. Во время одной из таких экзекуций отстрелили палец на ноге.

Приговор вступил в силу: Машагин и его подельники отправятся в колонии. Кроме главаря на одиннадцать лет осужден Михаил Марков, на девять лет и одиннадцать месяцев Петр Андрийцьо, 12 лет получил Георгий Мамедов. Михаил Миронов и Станислав Патрушев получили по восемь лет колонии.

Виктор Дорофеев
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