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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
16:42  12 января 2018 0

Куратор всех инвестпроектов Тюменской области покидает свой пост ради Крыма

Здания. Тюмень, технопарк
Тюменские инвестпроекты будет курировать другой человекФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени покидает свой пост директор «Агентства инфраструктурного развития Тюменской области» Андрей Саносян. Он подтвердил эту информацию «URA.RU». «Нам очень жаль, что специалист такого уровня переезжает в другой регион», — отметил источник в правительстве.

«Сегодня я работал последний день. Завтра вылетаю в Севастополь. В правительстве Севастополя возглавлю направление развития инвестиционных проектов, развитие сфер малого и среднего предпринимательства. Я принял этот вызов», — прокомментировал свой уход Саносян. Он не стал уточнять на каком уровне — федеральном или региональных решался его перевод в Севастополь. Зато он сообщил, что будет скучать по тюменским морозам

Сообщить о том, какую должность займет в Крыму, он пообещал позже, однако уточнил, что одним из направлений его деятельности на новом месте работы будет организация индустриальных парков. Также экс-руководитель «Агентства инфраструктурного развития» отметил, что тюменские инвесторы останутся в регионе: «Я спокоен за деятельность индустриальных парков в Тюмени, поскольку вся моя команда остается здесь, и инвесторы, которые проявили интерес к Тюменской области также будут работать в данном регионе». Саносян уточнил, что с понедельника должность руководителя «Агентства инфраструктурного развития» займет Ольга Романец, которая длительное время была его заместителем и хорошо знает работу всех структур сопричастных к деятельности агентства.

Наталья Двизова
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