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12 января 2018
11 января 2018
18:36  12 января 2018 0

Издание погибшего на Урале журналиста-депутата вышло в новом формате. Газету ждет еще одна «революция». ФОТО

Шарафиев Агзам (Александр), Шарафиев Агзам
Агзам Шарафиев первым сумел создать на Урале независимую прессуФото: Из архива семьи Шарафиевых

Первая на Урале независимая газета «Егоршинские вести», которую возглавлял журналист-депутат Агзам (Александр) Шарафиев, скончавшийся в октябре 2017 года при странных обстоятельствах, сменила формат. Об этом «URA.RU» сообщила вдова журналиста Татьяна Шарафиева, которая оставила пост редактора газеты «Вечерний Карпинск» (и вообще работу в медиахолдинге Александра Арцыбашева) и переехала в Артемовский, чтобы продолжить дело мужа.

Шарафиева выпустила уже два номера «Егоршинских вестей»: последний, за 12 января, вышел в обновленном дизайне. По ее словам, газету скоро ждет еще одно существенное изменение: планируется запустить сайт. Он существует, но все последние годы был в «полузамороженном» состоянии. Шарафиев не развивал электронную версию газеты, считая, что публикация материалов в Сети до появления печатного варианте мешает продажам издания.

Обложка обновленного издания «Егоршинские вести»
Фото: архив газеты «Егоршинские вести»

«Все равно надо развиваться, двигаться дальше: сегодня газета без сайта — это нонсенс», — говорит Татьяна Шарафиева. Она намерена применить схему, которую активно используют газеты свердловских северных городов: на сайте оперативно публикуются короткие новости или анонсы больших материалов, а прочесть подробности или полные версии статей можно в печатном варианте. Это позволяет и развивать и сайт, и лучше продавать печатное издание.

Депутат Артемовской городской думы и журналист Агзам (Александр) Шарафиев скончался в ночь на 9 октября. Точную причину смерти, как и диагноз, медикам установить не удалось. Родные Шарафиева в связи с этим вспоминали о покушении на него, произошедшем в марте 2017 года (возле дома редактора была обнаружена растяжка с гранатой), и считают, что Шарафиева отравили.

По словам коллег, у принципиального Агзама было множество врагов — публикаций в его газете боялись все вороватые чиновники. Ему удалось невозможное — построить «бизнес на правде»: он первым на Урале стал выпускать независимую газету. В 2017 году его «Егоршинским вестям» исполнилось 25 лет.

Андрей Гусельников
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