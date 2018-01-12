20:03 12 января 2018 3

Земля на «курганской Рублевке» — настоящий лакомый кусок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе Зауралья вскрылись очередные махинации с земельными участками. На этот раз внимание силовиков привлекла 29-летняя глава Колесниковского сельсовета Людмила Возмилова, которая своими действиями нанесла многомиллионный ущерб местному бюджету.

Как стало известно «URA.RU» из официальных документов (их копии имеются в редакции), женщина на протяжении нескольких лет по своему усмотрению меняла статус земель сельхозназначения в деревнях Лукино и Патронная на земли садоводческих товариществ, участки для ведения личного подсобного хозяйства и другие. Публичные слушания, обязательные в таких случаях по правилам землепользования, не проводились. Затем Возмилова, также незаконно, сдавала в аренду и продавала участки родственникам, знакомым и подставным лицам. Так как средства от реализации земель в бюджеты сельсовета и района не поступали, своими действиями она нанесла казне ущерб в сумме около 14 миллионов рублей.

В ближайшее время дело Людмилы Возмиловой рассмотрит суд

Несмотря на то, что о махинациях Возмиловой было давно известно жителям сельсовета, уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбудили лишь весной 2017 года. Источник, попросивший сохранить его имя в тайне, предоставил «URA.RU» документы, в которых указывается, что следователь Кетовского межрайонного отдела отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению о присвоении и растрате бюджетных средств Колесниковского сельсовета. Позже это постановление отменило областное следственное управление.

Сейчас Людмиле Возмиловой предъявлены обвинения по ч.2 ст. 286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления) и ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как рассказала нашему агентству председатель думы Колесниковского сельсовета Ольга Останина, уже во время расследования выяснилось, что махинации с земельными участками Возмилова начала еще в 2014 году на месте управляющего делами администрации (1 марта 2015 года ее избрали главой сельсовета — прим. ред.). Также Останина уточнила, что в январе дума рассмотрит вопрос об отставке Возмиловой.

Земельные скандалы сотрясают Кетовский район уже несколько лет. В 2016 году фигурантами резонансного уголовного дела стали сразу несколько чиновников, совершивших в общей сложности 69 преступлений, в числе которых получение взяток, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями. Экс-главу Кетовского района Александра Носкова осудили за коррупционное преступление в октябре 2017 года.