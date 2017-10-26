Курганский областной суд оставил приговор райсуда главе Кетовского района Александру Носкову без изменения, передает корреспондент «URA.RU». Сегодня, отметил прокурор, чиновник должен подать в отставку.
В августе Кетовский районный суд приговорил Александра Носкова к штрафу в размере 3,5 млн рублей и лишил права занимать руководящие должности на три года. Носков был признан виновным в том, что, будучи главой Кетовского сельсовета, в 2013 году получил от знакомого три взятки по 100 тысяч рублей. За это он помог купить за бесценок крупные участки под застройку в престижных районах. Земля была выделена под питомник декоративных культур, за нее знакомый Носкова заплатил всего 50 тысяч рублей при реальной стоимости 4 млн рублей.
Носков вину не признал: он настаивал на том, что вообще не обладал полномочиями распределять земельные участки, а также заявил, что основной свидетель обвинения его оговорил. Глава обжаловал приговор, пытаясь добиться оправдания. Гособвинитель счел приговор райсуда мягким, он требовал назначить Носкову пять с половиной лет колонии, а также штраф 5,5 млн рублей.