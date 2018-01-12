В Госдуме придумали, как призывать в армию без повесток

21:53 12 января 2018 7

Парламентарии объявили войну недобросовестным призывникам Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на сокращение количества уклонистов от армии. Согласно документу, призывники, не получившие повестки вовремя, обязаны самостоятельно явиться на призывной пункт.

Законопроект, внесенный в Госдуму «единороссом» Андреем Красовым, предусматривает новый способ вручения повесток — они будут доставляться заказными письмами, а получателем документа будет считаться не только сам призывник, но и его совершеннолетние родственники. Если письмо доставлено будущему новобранцу позже даты, указанной в повестке, ему необходимо явиться в военкомат в течение трех рабочих дней. В ситуациях, когда повестка была вручена после окончания периода призыва, «опоздавший» обязан прийти на призывной пункт не позднее дня начала следующего призыва на военную службу, сообщает RT.

Авторы законопроекта уверены, что новые правила позволят сократить число уклонистов. Тем, кто все-таки захочет бегать от военной службы, придется несладко: за повторную неявку в военкомат нарушителей ждет лишение свободы до двух лет. По данным РБК, правительство положительно восприняло антиуклонистский законопроект, однако указало парламентарием на ряд противоречий. В частности, норма законопроекта, обязывающая призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует статье закона «О воинской обязанности и военной службе» — по ней призыв на военную службу может проводиться только посредством повесток из военных коммисариатов.



Ранее телеканал 360 сообщал о комичной ситуации с несовершеннолетними призывниками в Приморье, где трое семилетних жителей Усурийска из-за технической ошибки получили повестки в военкомат. Одного из «новобранцев» на призывной пункт лично отвез его дедушка, испугавшийся, что внука могут посчитать уклонистом.