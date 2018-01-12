Врачи прогнозируют дальнейшее ухудшение состояния актера
Состояние народного артиста СССР Олега Табакова снова ухудшилось. Врачи, как сообщили СМИ, оценивают его состояние как тяжелое с прогнозом в отрицательную сторону.
На прошлой неделе, 7 января, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщало Nation News, у 82-летнего Табакова понизилось артериальное давление и теперь его нормальный уровень приходится поддерживать медикаментами.
27 ноября Олег Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу в отделении реанимации. У него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения».