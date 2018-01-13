03:59 13 января 2018 0

В Белом доме опровергают слухи, касающиеся личной жизни президента США Фото: wikimedia.org/The White House

Американские СМИ сообщили о том, что некогда известной порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили за молчание об интимной связи с Дональдом Трампом. Причиной послужило нежелание президента США раскрывать информацию об измене супруге, тем более накануне выборов.

Сделка между юристом Трампа и адвокатом Клиффорд состоялась в ноябре 2016 года, за месяц до президентской избирательной кампании. За 130 тысяч долларов девушка согласилась хранить в тайне интимные отношения с бизнесменом, в которые она вступила 10 лет назад. Примечательно то, что в это время Трамп уже был женат: его свадьба с нынешней супругой Меланьей состоялась в 2005 году.

В пресс-службе Белого дома опровергли слухи об интимной и денежной связях между Трампом и Клиффорд. «Это все устаревшие, неоднократно переработанные сведения, которые были категорически опровергнуты до выборов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента. СМИ не исключают, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн мог действовать за спиной своего клиента.