На сайте Центризбиркома опубликованы данные кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Судя по этим сведениям, суммарный доход коммуниста за последние шесть лет составил 157,4 млн рублей.
Общая сумма денежных средств Грудинина, находящихся на счетах или вкладах в банках, составляет 5,92 млн рублей, сообщает RT со ссылкой на сайт ЦИК. Кроме того, Грудинин владеет двумя млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Супруга Грудинина по отчету ЦИК заработала 2,62 млн рублей. В собственности у нее находятся две квартиры в Москве, два легковых автомобиля Lexus. На 11 счетах супруги кандидата в президенты РФ находится порядка 2 млн рублей.
Комментируя информацию о зарубежных счетах (речь идет о пяти счетах в банках Австрии и Лихтенштейна, а также ценных бумагах общим количеством 600 штук), которые обнаружились у Грудинина в ходе регистрации кандидата на пост президента РФ, член Центризбиркома Евгений Шевченко уточнил, что кандидат эти счета закрыл. «Но если что-то еще всплывет, ЦИК будет внимательно с этим разбираться», — добавил он в разговоре с «Ведомостями».
12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России. Как писало «URA.RU», в декларации, поданной кандидатом Грудининым летом 2016 года, говорилось, что у него не имеется иных ценных бумаг, кроме акций управляемого им «Совхоза имени Ленина».
Напомним, 57-летнего Павла Николаевича Грудинина выдвинула на выборы коммунистическая партия еще 23 декабря. При этом, несмотря на свои коммунистические воззрения, он не является партийным, пишет информагентство Nation News.