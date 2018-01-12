19:56 12 января 2018 5

Павел Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты от КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Павел Грудинин, баллотирующийся в президенты от КПРФ, имел счета в иностранных банках и был владельцем крупного пакета акций. Однако все счета были закрыты к моменту регистрации кандидата.

«На момент регистрации таких счётов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал, — пояснил член ЦИК России Евгений Шевченко РИА „Новости“. -Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты», — добавил он.

Зарубежные счета обнаружились у Грудинина прямо в ходе регистрации кандидата на пост президента РФ в ЦИК. Об этом сообщил член Центризбиркома Борис Эбзеев. Он отметил, что речь идет о пяти счетах в банках Австрии и Лихтенштейна, о которых Грудинин «вспомнил» в последний момент. Кроме того, у кандидата за рубежом обнаружились 600 ценных бумаг, отмечает ТАСС.

Грудинин пояснил ЦИК, что внес изменения в сведения о себе только 8 января, за 4 дня до окончания срока подачи всех документов. Сейчас же, по уверению кандидата, он избавился от всех заграничных финансов. Он закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей, следует из представленного им в Центризбирком России уточнения сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах.

Любопытно, что в декларации, поданной кандидатом Грудининым летом 2016 года, говорилось, что у него не имеется иных ценных бумаг, кроме акций управляемого им «Совхоза имени Ленина». «Не имею счетов, не храню денежные средства и ценности в иностранных банках», — писал Грудинин в уведомлении, направленном в адрес ЦИК.

Политолог Олег Матвейчев в разговоре с «URA.RU» ранее отметил, что история с выдвижением Грудинина с самого начала «довольно дурно пахнет».

Напомним, за несколько дней до Нового года КПРФ официально объявила о том, что на президентские выборы от коммунистов вместо традиционного лидера партии Геннадия Зюганова идет бизнесмен, директор подмосковного совхоза Павел Грудинин, для большинства россиян фигура абсолютно неизвестная.

12 января Грудинина официально зарегистрировали кандидатом в президенты РФ. Помимо него процедуру регистрации прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также два самовыдвиженца — действующий президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов. Остальным 13 кандидатам в регистрации по разным причинам было отказано.