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Главные новости Челябинской области
11:32  13 января 2018 1

Цех с горючим загорелся на предприятии в Челябинске

Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, пожар, огонь
Пожар на складе начался ранним утром (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска ранним утром, 13 января, загорелся склад с горючим. Как сообщили «URA.RU» в региональном МЧС, на месте пожара создан оперативный штаб.

Возгорание в одном из цехов предприятия по адресу ул. Складская, 1 произошло в половине пятого утра. Пожар распространился на площади 1500 кв. м. В цеху, предположительно, находятся емкости с горючими жидкостями. Пожару был сразу присвоен третий номер сложности.

В тушении огня было задействовано 49 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 37 человек и 12 единиц техники. На данный момент идет разборка и проливка сгоревшего здания. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Нина Калинина
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