Цех с горючим загорелся на предприятии в Челябинске

Пожар на складе начался ранним утром (архивный снимок)
В Металлургическом районе Челябинска ранним утром, 13 января, загорелся склад с горючим. Как сообщили «URA.RU» в региональном МЧС, на месте пожара создан оперативный штаб.
Возгорание в одном из цехов предприятия по адресу ул. Складская, 1 произошло в половине пятого утра. Пожар распространился на площади 1500 кв. м. В цеху, предположительно, находятся емкости с горючими жидкостями. Пожару был сразу присвоен третий номер сложности.
В тушении огня было задействовано 49 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 37 человек и 12 единиц техники. На данный момент идет разборка и проливка сгоревшего здания. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.