Вашингтон признал превосходство Москвы в производстве ядерного оружия

Россия превосходит Соединенные Штаты в производстве ядерного оружия. Такое утверждение содержится в проекте ядерной доктрины Вашингтона под названием «Обзор ядерного потенциала», которая рассчитана на ближайшие 10 лет, пишет RT со ссылкой на издание The Huffington Post.
«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в документе. В доктрине также указывается, что Россия «создает разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями», добавляет телеканал 360. По мнению властей США, все это позволяет РФ расширить ядерный арсенал и при этом не нарушать договор о СНВ. В документе также идет речь о том, что в России ведется разработка новых видов оружия, например ракеты-перехватчика.
США, согласно новой ядерной доктрине, хотят увеличить запас ядерного оружия для того, чтобы укрепить ядерное сдерживание. Речь идет о ядерных зарядах малой мощности, пишет информагентство Nation News. Издание уточняет, что именно такой «малой мощностью» в 1945-м году разрушили Хиросиму и Нагасаки. При этом факт того, что в распоряжении США уже есть запас ядерных боеприпасов малой мощности в количестве более тысячи единиц, в документе не указано.
Как ранее писало «URA.RU», США упомянули Россию в новой ядерной доктрине и пригрозили Москве серьезными последствиями.