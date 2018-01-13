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13 января 2018
Главные новости Москвы
11:53  13 января 2018 4

Вашингтон признал превосходство Москвы в производстве ядерного оружия

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Американцы признали, что проигрывают РФ в производстве ядерного оружияФото: depositphotos.com © URA.RU
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Россия превосходит Соединенные Штаты в производстве ядерного оружия. Такое утверждение содержится в проекте ядерной доктрины Вашингтона под названием «Обзор ядерного потенциала», которая рассчитана на ближайшие 10 лет, пишет RT со ссылкой на издание The Huffington Post.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в документе. В доктрине также указывается, что Россия «создает разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями», добавляет телеканал 360. По мнению властей США, все это позволяет РФ расширить ядерный арсенал и при этом не нарушать договор о СНВ. В документе также идет речь о том, что в России ведется разработка новых видов оружия, например ракеты-перехватчика.

США, согласно новой ядерной доктрине, хотят увеличить запас ядерного оружия для того, чтобы укрепить ядерное сдерживание. Речь идет о ядерных зарядах малой мощности, пишет информагентство Nation News. Издание уточняет, что именно такой «малой мощностью» в 1945-м году разрушили Хиросиму и Нагасаки. При этом факт того, что в распоряжении США уже есть запас ядерных боеприпасов малой мощности в количестве более тысячи единиц, в документе не указано.

Как ранее писало «URA.RU», США упомянули Россию в новой ядерной доктрине и пригрозили Москве серьезными последствиями.

Нина Калинина
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