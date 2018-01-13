В России появилась услуга «собутыльник на час»

Житель Ростова-на-Дону решил заработать на компанейском распитии алкогольных напитков. Он опубликовал на популярном сайте объявлений рекламу услуги «собутыльник на час». За услугу он просит тысячу рублей.
Мужчина пояснил, что решил помогать тем, кто нуждается в поддержке или «дружеском совете», распивая вместе с ними алкогольные напитки, пишет информагентство Nation News. Ростовчанин уверяет, что у него хорошее чувство юмора и высокая устойчивость к спиртным напиткам. Душевную компанию он готов составить в любом месте и в любое время суток.
За три часа цена фиксированная — одна тысяча рублей, за каждый последующий час клиенту придется доплачивать по 300 рублей. Объявление предприимчивого мужчины россияне активно обсуждают в социальных сетях.