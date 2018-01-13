16:35 13 января 2018 0

В авиакомпании уже объяснили ситуацию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Сети появилось видео из самолета «Уральских авиалиний», на котором пассажир заметил во время рейса отваливающееся внутреннее стекло иллюминатора. В авиакомпании утверждают, что оно создано для защиты от вандалов.

«Прислали. Сегодняшний рейс Екатеринбург — Прага. „Уральские авиалинии.“ Так и должно быть?», — поинтересовался в Facebook Вадим Коновалов. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту «URA.RU» пояснили, что эта ситуация не несет опасности для пассажиров.

«На видео декоративное стекло, защищающее внутренний слой силового иллюминатора от вандализма пассажиров. Этот дефект не влияет на безопасность полета», — заявили в «Уральских авиалиниях».