{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
16:35  13 января 2018 0

В самолете «Уральских авиалиний» во время рейса отвалилось стекло. ВИДЕО

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, уральские авиалинии, реанимация
В авиакомпании уже объяснили ситуациюФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Сети появилось видео из самолета «Уральских авиалиний», на котором пассажир заметил во время рейса отваливающееся внутреннее стекло иллюминатора. В авиакомпании утверждают, что оно создано для защиты от вандалов.

«Прислали. Сегодняшний рейс Екатеринбург — Прага. „Уральские авиалинии.“ Так и должно быть?», — поинтересовался в Facebook Вадим Коновалов. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту «URA.RU» пояснили, что эта ситуация не несет опасности для пассажиров.

«На видео декоративное стекло, защищающее внутренний слой силового иллюминатора от вандализма пассажиров. Этот дефект не влияет на безопасность полета», — заявили в «Уральских авиалиниях».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров