Прокуратура проверит инцидент с тюменским ребенком, которого выгнали из автобуса на мороз

Прокуратура Тюмени начала проверку по публикациям в СМИ о происшествии с девочкой, которую высадили из автобуса в морозную погоду. Причиной этому стало то, что у подростка не хватило пяти рублей на билет.
«Прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку по сообщениям СМИ о том, что ребенка высадили из автобуса из-за нехватки денег», — заявил «URA.RU» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.
Как ранее писало «URA.RU», в Тюмени школьница пыталась доехать до бабушки, но на пересадке ей не хватило пяти рублей. Тогда кондуктор возле Сельхозакадемии высадил девочку на мороз. Девятиклассница попросила взрослых помочь ей с мелочью и только через несколько часов добралась до нужного места. Руководство компании-перевозчика — ТПАТП № 1 — пообещало провести внутреннюю проверку.