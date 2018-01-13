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Главные новости Челябинской области
20:27  13 января 2018 1

В Челябинске объявили поиски матери с тремя детьми. ФОТО

Анастасия Морозова пропала в НовотроицкеФото: пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

В Оренбургской области пропала 25-летняя мать с тремя детьми. Ее поисками занимаются местные полицейские и волонтеры. По имеющейся информации, женщина могла направиться в Челябинскую область, сообщили в пресс-службе южноуральского главка МВД.

О пропаже Анастасии Морозовой полиции сообщила 52-летняя жительница Новотроицка. Поисками женщины занимается весь личный состав МУ МВД России «Орское» и волонтеры. Ориентировку получили экстренные службы и служба такси.

При этом силовики установили, что теплая зимняя одежда детей осталась в квартире. Полиция Южного Урала просит граждан помочь с поисками пропавшей. Отмечается, что при ходьбе она хромает на правую ногу. Также известно, что дети были одеты в светло-серый и темно-синий пуховики, были в черных сапогах и черных валенках.

Всех, у кого есть информация о пропавшей женщине и детях, просят обращаться по телефонам 8-(3537)-64-00-55, 64-09-85, 02 и 89877720837.

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Фото: пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

Игорь Чукреев
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