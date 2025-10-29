Захарова раскритиковала западные СМИ за фейки о России

«То количество фейков, которые обрушились на нашу страну после 22-го года, уже требовало другого подхода. Мы приняли решение делать полномасштабные обзоры по странам и СМИ, чтобы показать, как против нас ведется информационная война», — сказала дипломат на полях форума «Диалог о фейках 3.0».

По словам Захаровой, нередко источниками фейков о России становятся Западные СМИ. «Я думаю, что все стали свидетелями. Есть вещи, которые, может быть, локальные», — подчеркнула она. В пример она привела российско-американские переговоры и фейки, которые распространялись о них — якобы о том, что РФ не хочет разговаривать. Дипломат напомнила, что Россия никогда не отказывались от политико-дипломатического процесса урегулирования и переговоров, когда страну об этом просили.