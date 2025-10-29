Захарова раскритиковала западные СМИ за фейки о России
По словам Захаровой, с 2022 года возросло число фейков о России
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
После 2022 года возросло число фейков, что требовало другого подхода МИД РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То количество фейков, которые обрушились на нашу страну после 22-го года, уже требовало другого подхода. Мы приняли решение делать полномасштабные обзоры по странам и СМИ, чтобы показать, как против нас ведется информационная война», — сказала дипломат на полях форума «Диалог о фейках 3.0».
По словам Захаровой, нередко источниками фейков о России становятся Западные СМИ. «Я думаю, что все стали свидетелями. Есть вещи, которые, может быть, локальные», — подчеркнула она. В пример она привела российско-американские переговоры и фейки, которые распространялись о них — якобы о том, что РФ не хочет разговаривать. Дипломат напомнила, что Россия никогда не отказывались от политико-дипломатического процесса урегулирования и переговоров, когда страну об этом просили.
