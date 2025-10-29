Песков высказался о попытках Трампа урегулировать конфликт на Украине
29 октября 2025 в 19:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно оценивает искренние усилия Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал