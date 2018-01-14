Медведев рассказал, что будет с пенсиями и пособиями в 2018 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании заявил, что бюджет страны на 2018 год сформирован таким образом, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты россиян.
По словам Медведева, деньги на выполнение всех социальных обязательств перед россиянами есть. «Мы так планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры», — приводит слова премьера информагентство Nation-News.
С 1 января 2018 года индексация пенсий на 3,7% коснулась неработающих пенсионеров. Кроме того, повышение зарплат предусмотрено работникам бюджетной сферы, в том числе, сотрудникам полиции, пожарным и военным.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о повышении пенсионного возраста предположил, что систему выплат «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться». Глава государства вместе с тем признал, что конкретного решения по повышению пенсионного возраста пока нет.