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14 января 2018
Главные новости Москвы
13:50  14 января 2018 2

Медведев рассказал, что будет с пенсиями и пособиями в 2018 году

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заверил, что деньги на выплату пенсий естьФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании заявил, что бюджет страны на 2018 год сформирован таким образом, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты россиян.

По словам Медведева, деньги на выполнение всех социальных обязательств перед россиянами есть. «Мы так планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры», — приводит слова премьера информагентство Nation-News.

С 1 января 2018 года индексация пенсий на 3,7% коснулась неработающих пенсионеров. Кроме того, повышение зарплат предусмотрено работникам бюджетной сферы, в том числе, сотрудникам полиции, пожарным и военным.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о повышении пенсионного возраста предположил, что систему выплат «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться». Глава государства вместе с тем признал, что конкретного решения по повышению пенсионного возраста пока нет.

Нина Калинина
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