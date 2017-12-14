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14 декабря 2017
15:37  14 декабря 2017 0

Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России. «Доходы будут сокращаться»

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Путин проводит тринадцатую по счету пресс-конференцию по итогам годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал идею повышения пенсионного возраста в стране. По словам главы государства, систему выплат «необходимо сбалансировать потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться».

На встрече с журналистами президент отметил, что планка выхода на пенсию была обозначена в 1930-е годы, тогда продолжительность жизни была ниже. По словам Путина, по всему миру страны повышают пенсионный возраст, не сделала это только Россия.

Путин добавил, что конкретного решения по вопросу пенсионного возраста пока не принято. Российский лидер добавил, сторонники инициативы считают, что если пенсионный возраст придется все-таки повысить, то одинаково для мужчин и женщин.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин признался, что у правительства страны кончились деньги на выплату пенсий. Он заявил о том, что другого варианта у правительства, кроме того, как повышать пенсионный возраст в стране, нет.

14 декабря Владимир Путин проводит тринадцатую по счету пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов — 1640. Встреча главы государства с представителями СМИ традиционно проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Виктор Дорофеев
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