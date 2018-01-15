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15 января 2018
Главные новости 
13:43  15 января 2018 6

«У меня очень много вопросов». Детский омбудсмен Кузнецова срочно летит в Пермь после поножовщины в школе

Медиафорум
Анна Кузнецова будет сама разбираться, почему в школе не было охраныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова срочно вылетела в Пермь. Она хочет посетить школу, где произошла поножовщина, чтобы разобраться, как могло случиться ЧП.

«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней», — написала Кузнецова. Детский омбудсмен недоумевает, как вооруженные парни оказались в школе, и обещает разобраться на месте, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя.

«Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана в конце концов? Где это все?!», — отметила омбудсмен и заявила, что срочно вылетает в Пермь.

Ранее в Следственном комитете официально подтвердили, что причиной поножовщины в пермской школе стал конфликт между учениками. По последним данным, пострадали 15 человек, Из школы эвакуированы порядка 700 человек. Подозреваемые в совершении инцидента задержаны, их мотивы выясняются. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело статье «Покушение на убийство двух и более человек».

«URA.RU» ведет трансляцию с места событий и сообщает о главных новостях, касающихся ЧП в пермской школе.

Артем Косых
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