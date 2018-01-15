14:17 15 января 2018 3

Госпитализированы 13 человек Фото: «Подслушано в Перми», «ВК»

Ученица пермской школы, подвергшейся 15 января нападению, рассказала «URA.RU» о событиях, очевидицей которых стала. Многие подробности до сих пор не были известны СМИ.

«Два подростка вошли в школу. Одного из них я знаю. Затем они вошли в 309-й кабинет и набросились на учителя и детей с ножами. Если бы не мальчик, который выбежал из школы и сказал все это учителю, то достаточно долгое время никто ни о чем не узнал бы. Учитель, находясь на улице, начал стучать по окнам первого этажа, затем начали выводить всех из школы. Один из нападающих, выпускник, пытался покончить с собой, а второй успел убежать, выпрыгнув из окна. Вся школа в крови», — рассказала школьница.

По словам девочки, второго нападавшего она лично не знает, но он тоже из этой школы. Школьница рассказала, что некоторые легкораненые сами побежали в больницу, которая расположена рядом. Остальных увели в ТЦ «Кит» и в школу №133. Пытаясь сбежать, чтобы отвлечь внимание от себя, «резчики» бросили дымовую шашку.

Как ранее сообщало «URA.RU», двое подростков, один из которых уже закончил школу, а другой продолжает в ней учиться, пришли в учебное заведение, ворвались на урок 4 «Б» класса и начали резать детей. По последним данным СКР, в общей сложности госпитализированы 13 человек, в том числе нападавшие и учительница Наталья Шагулина. У женщины самое опасное ранение — ее ударили ножом в шею. Сейчас учительницу оперируют в больнице.

За жизнь учительницы борются врачи Фото: телеграм-канал Mash

По предварительным данным, нападение произошло из-за того, что одного из подростков якобы оскорбил администратор группы в соцсети. Будучи поклонниками тематики «Колумбайна» (массовое убийство в школе в США), подростки решили свою обиду сорвать на детях.

Руководство колледжа, где учится организатор нападения на школу, связывает ситуацию с его семьей, сообщает телеграм-канал Mash. По словам педагогов, показателен один случай, когда подросток пришел на занятия в совершенно невменяемом состоянии. Он успел сказать, что выпил пива и энергетиков, после чего прямо на уроке потерял сознание. Его отправили в больницу. Никто из родителей так и не приехал за ним. Известно, что подростка дважды оставляли на второй год и дважды он лечился в психиатрической больнице.