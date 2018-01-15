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Главные новости Свердловской области
16:23  15 января 2018 0

На Урале поймали маньяка, который убивал и насиловал женщин 22 года

Маньяк был осужден за убийство, а после освобождения продолжил нападения на женщинФото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области задержан 47-летний мужчина, на счету которого, предположительно, десятки жертв. Уголовное дело о серийном насильнике велось третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

«Мужчине предъявлено обвинение по статьям «насильственные действия сексуального характера», «изнасилование несовершеннолетней», «покушение на изнасилование», «убийство», «грабеж» и «разбой», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, маньяк совершил первое преступление 19 декабря 1992 года. Тогда в парке у дома на Сибирском тракте он изнасиловал 15-летнюю девушку. Вообще же основная часть преступлений совершалась им возле автомобильных мостов и транспортных развязок на территории Екатеринбурга.

На счету маньяка не только изнасилования, но и убийство, совершенное им 26 декабря 2009 года. В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков попытался изнасиловать женщину, но она сумела отбиться от маньяка.

Маньяком оказался житель Полевского. В перерывах между нападениями на женщин он успел отсидеть за убийство и несколько изнасилований. Задержанный не имеет работы и постоянного места жительства.

Сыщики, задержавшие маньяка
Фото: Валерий Горелых

Как сообщили «URA.RU» в МВД, над установлением личности маньяка и его задержанием длительное время трудились четыре оперативника главка. Это начальник управления уголовного розыска, полковник Александр Мазаев; руководитель «убойного» отдела, полковник Алексей Искоренков; его заместитель, подполковник Владимир Мерзляков, и оперуполномоченный, капитан Иван Перепелкин.

Александр Лукманов
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