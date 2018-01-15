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15 января 2018
Главные новости 
16:53  15 января 2018 0

Бастрыкин распорядился передать дело о пермской резне в Главное следственное управление

В результате резни пострадали 15 человекФото: «Подслушано в Перми», «ВК»

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился передать возбужденное после кровавой резни в пермской школе уголовное дело в Главное следственное управление. В Пермь из Москвы направили следователя и старшего помощника Бастрыкина.

В рамках расследования уголовного дела по статье «покушение на убийство двух и более лиц» следователю ГСУ СКР, который отправлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. «Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Как ранее сообщало «URA.RU», двое 16-летних подростков в масках и с ножами в руках ворвались в кабинет № 309 школы №127 во время третьего урока. Они перерезали горло учительнице, а после этого кинулись резать детей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек. После этого один из нападавших убежал через окно, а другой попытался покончить с собой, но неудачно. Сейчас он в больнице под охраной. Второго нападавшего полицейские также поймали.

Учительница Наталья Шагулина прооперирована. Ее состояние очень тяжелое, врачи пока не берутся делать прогнозы.

По предварительной версии, подростки устроили резню в школе из-за того, что были поклонниками тематики «Колумбайна» (массовое убийство в школе в США). Состояли в группе в Сети, где им подобные обсуждают способы массовых убийств. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию, где собраны все последние данные о жутком ЧП в Перми.

Александр Лукманов
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