{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Курганской области
19:03  15 января 2018 0

Курганский завод зятя Михалкова избежал банкротства благодаря монополии

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз
КМЗ снабжает курганские предприятия технической водой и тепломФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области отказал минскому заводу имени С. И. Вавилова в требовании признать несостоятельным (банкротом) ОАО «Курганский машиностроительный завод» на основании того, что КМЗ обладает статусом естественной монополии — снабжает предприятия технической водой и теплом. Решение опубликовано на сайте суда.

По данным заявителя, ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга „БелОМО“ — отгрузил КМЗ 37 изделий на сумму более 354,1 млн рублей. Однако „Курганмашзавод“ оплатил лишь аванс в размере 40% от стоимости поставленной продукции, что составило 141,6 млн рублей. Долг в сумме почти 212, 5 млн рублей поставщик пытался получить по мировому соглашению, которое КМЗ нарушил. Заявитель потребовал признать КМЗ банкротом, включить в реестр требований кредитов сумму долга и пени и утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации „Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ‚Южный Урал‘ Андрея Плешкова. Но выяснилось, что Плешков не имеет допуска к гостайне. Ассоциация предложила суду в качестве арбитражного управляющего известного промышленника Сергея Муратова, у которого есть первая форм допуска к государственной тайне.

Представители ответчика обратили внимание на то, что «Курганмашзавод» обладает признаками субъекта естественной монополии в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и передаче теплоэнергии. КМЗ имеет договоры на водоснабжение с заводами «Корвет», «Курганхиммаш», «Курганский завод электромонтажных изделий», с ООО «Молоко Зауралья» и другими, а также передает тепловую энергию ООО «Дамми», ООО «ЗКЛЗ» и ООО «Клиника Комплементарной медицины». Введение в отношении субъекта естественных монополий процедуры банкротства применяется при условии, если исчерпаны возможности удовлетворения требований кредитов путем обращения взыскания на имущество. Однако суд установил наличие активов у КМЗ на сумму более 44,3 млрд рублей, движимого имущества и дебиторской задолженности. Поэтому заявление о банкротстве должника счел преждевременным.

КМЗ, напомним, проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». В Ростехе была создана управляющая компания АО «РТ-Курганмашзавод», которую возглавил Евгений Фомичев. Временным генеральным директором КМЗ пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. Как ранее сообщало «URA.RU», акционеры КМЗ до 19 января 2018 года планировали провести заочное голосование по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа завода новой управляющей организации — ОАО «Проектмашдеталь» (принадлежит госкорпорации «Ростех»).

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров