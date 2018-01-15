Курганский завод зятя Михалкова избежал банкротства благодаря монополии

Арбитражный суд Курганской области отказал минскому заводу имени С. И. Вавилова в требовании признать несостоятельным (банкротом) ОАО «Курганский машиностроительный завод» на основании того, что КМЗ обладает статусом естественной монополии — снабжает предприятия технической водой и теплом. Решение опубликовано на сайте суда.
По данным заявителя, ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга „БелОМО“ — отгрузил КМЗ 37 изделий на сумму более 354,1 млн рублей. Однако „Курганмашзавод“ оплатил лишь аванс в размере 40% от стоимости поставленной продукции, что составило 141,6 млн рублей. Долг в сумме почти 212, 5 млн рублей поставщик пытался получить по мировому соглашению, которое КМЗ нарушил. Заявитель потребовал признать КМЗ банкротом, включить в реестр требований кредитов сумму долга и пени и утвердить арбитражного управляющего из числа членов ассоциации „Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ‚Южный Урал‘ Андрея Плешкова. Но выяснилось, что Плешков не имеет допуска к гостайне. Ассоциация предложила суду в качестве арбитражного управляющего известного промышленника Сергея Муратова, у которого есть первая форм допуска к государственной тайне.
Представители ответчика обратили внимание на то, что «Курганмашзавод» обладает признаками субъекта естественной монополии в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и передаче теплоэнергии. КМЗ имеет договоры на водоснабжение с заводами «Корвет», «Курганхиммаш», «Курганский завод электромонтажных изделий», с ООО «Молоко Зауралья» и другими, а также передает тепловую энергию ООО «Дамми», ООО «ЗКЛЗ» и ООО «Клиника Комплементарной медицины». Введение в отношении субъекта естественных монополий процедуры банкротства применяется при условии, если исчерпаны возможности удовлетворения требований кредитов путем обращения взыскания на имущество. Однако суд установил наличие активов у КМЗ на сумму более 44,3 млрд рублей, движимого имущества и дебиторской задолженности. Поэтому заявление о банкротстве должника счел преждевременным.
КМЗ, напомним, проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». В Ростехе была создана управляющая компания АО «РТ-Курганмашзавод», которую возглавил Евгений Фомичев. Временным генеральным директором КМЗ пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. Как ранее сообщало «URA.RU», акционеры КМЗ до 19 января 2018 года планировали провести заочное голосование по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа завода новой управляющей организации — ОАО «Проектмашдеталь» (принадлежит госкорпорации «Ростех»).