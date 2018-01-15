Собчак назвала крымчан неполноценными

21:48 15 января 2018 6

Но от голосов с полуострова Ксения отказываться не хочет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к остальному миру. Начинающий политик считает, что крымчане испытывают жесткие ограничения из-за конфликта с Украиной.

«Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет, — сказала Собчак и добавила, что не желает русским людям такой жизни. «Я хочу, чтобы они были частью большой страны и [ее] полноценными жителями», — заявила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

На вопрос о том, примет ли она голоса крымчан, которые захотят видеть ее президентом России, Собчак ответила утвердительно. «Я бы эти голоса взяла, я за людей», — приводит «Утро.ру» слова Собчак.