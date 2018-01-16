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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
10:38  16 января 2018 1

Выборы на «курганской Рублевке» превращаются в скандал

Общественные слушания по вопросам отходов в Кетовском районе. Кетово Курганская обл., носков александр
Александру Носкову ищут заменуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пригороде Кургана — Кетовском районе — во вторник, 16 января, состоятся комиссия оценит претендентов на пост главы района главы района. Уже на следующий день депутатам предстоит проголосовать за пятерых претендентов, при этом сразу несколько источников заявили о давлении, с которыми столкнулись накануне голосования.

В числе претендентов четверо — чиновники: заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов, аудитор областной контрольно-счетной палаты Ирина Булдакова, первый заместитель главы Кетовского района по социальной политике Герман Хмелев и заместитель начальника «Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области» Сергей Рощупкин. Конкуренцию им составит предприниматель — директор ООО «Сток» Игорь Путин.

Собеседник «URA.RU», пожелавший остаться неназванным, сообщил, что давление оказывалось на председателя районной думы Василия Корепина. По его данным, информация об уголовном деле, возбужденном против спикера, всплыла перед выборами не случайно. Получить комментарии у Василия Корепина, несмотря на многочисленные попытки, не удалось. Сообщается также, что симпатии правительства региона на стороне Владимира Архипова.

В то же время источники, близкие к районной думе высказали сомнения, что выборы состоятся — есть вероятность, что кто-то из кандидатов наберет равное число голосов и процедуру придется повторить. Экс-глава Кетовского района Александр Носков был отстранен от должности после того, как его признали виновным в получении взяток.

Татьяна Жаткина
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