12:26 16 января 2018 7

Подписи собирали с нарушениями Фото: Илья Московец © URA.RU

Избирательный штаб Владимира Путина забраковал около 200 подписей, которые были собраны с нарушениями действующего законодательства оборонных предприятиях Курганской области, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Он подчеркнул, что это не отразится на регистрации кандидата. Андрей Кондрашов отметил, что в данном случае речь идет «об инициативе самих предприятий, их руководства и общественных структур, и это мероприятие изначально не имело никакого отношения к избирательному штабу кандидата», отмечает «Интерфакс».

В штабе Путина в Кургане «URA.RU» заявили, что в нарушениях виноват профсоюз Курганмашзавода, который по своей инициативе организовал сбор подписей рабочих на территории закрытого предприятия. Получить оперативный комментарий от руководства завода и представителей профсоюзов «URA.RU» не удалось.

«Мы благодарны людям, которые сдавали эти подписи, но принять их не можем, поскольку они собраны с нарушением», — цитирует Кондрашова RT.