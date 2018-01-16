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16 января 2018
13:13  16 января 2018 2

ЦИК проверит нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Клипарт. Разное (Часть 2). Магнитогорск, магнитогорск, путин, сбор подписей за путина
Подписи собрали не в том месте и не в то времяФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет проверку возможных нарушений в Кургане при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах. Об этом сообщил секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она пояснила, что по закону, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных. Но, так как подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата. Секретарь ЦИК добавил, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней и к нарушителям примут меры, передает «Интерфакс».

Новость по теме
Штаб Путина аннулировал собранные в Кургане подписи. Сборщики проникли на режимные заводы

Ранее стало известно, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата в президенты России, собранные на двух режимных заводах Курганской области — «Курганмашзаводе» и «Курганхиммаше» — в рабочее время, что грубо нарушает законодательство.

Как пояснили «URA.RU» в штабе Путина в Кургане, в нарушениях виноваты профсоюзы заводов, которые по своей инициативе организовали сбор подписей рабочих на территории закрытых предприятий.

Таким образом, было забраковано около 200 подписей. Впрочем, это никак не повлияет на регистрацию кандидата, уточняли в избиркоме. По данным на 13 января, в поддержку Путина собрано более 538 тысяч подписей.

Артем Косых
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