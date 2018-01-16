13:17 16 января 2018 1

Строительство метрополитена в столице Урала возобновится в случае победы на Экспо 2025 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проведение международной выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге станет сильнейшим стимулом для развития городского метрополитена. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, региональные власти продолжают искать инвесторов проекта, в том числе — за рубежом.

«Мы реализовываем проект подготовки к выставке Экспо, и я не сомневаюсь, что мы победим. Мы много над этим работаем. И проведение выставки даст серьезнейший стимул для продолжения строительства метро. Я уверен, метрополитен в Екатеринбурге обязательно будет развиваться, но если в городе будет Экспо — это будет гораздо быстрее», — заявил Евгений Куйвашев в рамках пресс-конференции 16 января.

По словам главы региона, руководство области формулирует задачи для возможных инвесторов проекта развития метрополитена. «Поиск инвесторов не прекращался ни на минуту», — добавил губернатор.

На вопрос о возможной победе столицы Урала в борьбе за права проведения Экспо Евгений Куйвашев ответил, что универсальных рецептов выигрыша не существует, и каждый конкурент силен по-своему. «Мы сделали выводы из заявки на Экспо 2020. Мы же вышли в финал и только там уступили Дубаю, обойдя конкурентов. В этот раз внесены коррективы, удалось понять какой опыт оказался положительным для продвижения прошлой заявки. нашу заявку продвигает и глава государства, и председатель правительства», — отметил глава региона. По его словам, тема заявки Екатеринбурга, направленная на улучшение качества жизни людей, одна из наиболее привлекательных.