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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
16:02  16 января 2018 0

В Кургане на кладбище нашли насмерть замерзшую женщину

Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, могила, кладбище
Погибшая без вести пропала в декабре 2017 года и находилась в розыскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане следователи выясняют причину смерти 45-летней женщины, тело которой прохожие обнаружили в районе Зайковского кладбища. Погибшая пропала без вести в декабре прошлого года и находилась в розыске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, 45-летняя Наталья Самигуллина 21 декабря 2017 года приехала в Курган из Бишкека и остановилась у родственников, проживающих по проспекту Конституции. В этот же день она вышла на улицу прогуляться, но домой не вернулась. Тело женщины обнаружили вечером 11 января, родственники опознали Самигуллину. «По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас следствие выясняет обстоятельства исчезновения женщины, время и причину ее смерти.

Анна Бояркина
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