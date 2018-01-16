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16 января 2018
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Главные новости Тюменской области
17:54  16 января 2018 3

Тюменцы нашли тараканов в пекарне известной сети. ФОТО, ВИДЕО

И это не единственное нарушение санитарии на производствеФото: прислано читателем «URA.RU»

На тюменское заведение известной сети «Настоящая пекарня» жалуются горожане. В редакцию «URA.RU» написала тюменка Полина, которая рассказала, что в пекарне нарушаются санитарные нормы, из-за чего страдают покупатели.

По словам читательницы «URA.RU», пекарня, расположенная в доме №65 по улице Ямской, продает выпечку в том числе сотрудникам нескольких компаний, находящихся поблизости. «Повара работают без перчаток, используют несвежие продукты. Рядом расположены организации, которые приходят туда покупать продукцию на обед. Но после ухудшается самочувствие, — написала Полина. — Не отравления, но проблемы с кишечником». Автор письма подтвердила, что тоже приобретала там продукцию.

Одна из жительниц дома №65 по улице Ямской сообщила корреспонденту агентства, что соседством с пекарней недовольны и жильцы многоэтажки. «Вентиляция пахнет, люди там тараканов у них на булках видели, — рассказала она на условиях анонимности. — Кроме того, сотрудники приходят в пекарню рано утром, и с шести утра начинают греметь оборудованием, соседи говорят, что этот шум будит их». Собеседница агентства сообщила, что, по ее данным, компания «зашла в дом» незаконно.

По информации из открытых источников, франшизой «Настоящей пекарни» в Тюмени владеет ООО «Хлебное настроение». Оперативно получить комментарий в компании не удалось: ни один из телефонов, указанных в открытых источниках, не отвечал.

В Тюменском управлении Роспотребнадзора корреспонденту «URA.RU» сообщили, что, если жильцы дома считают, что предприятие нарушает нормы СаНПиН, они могут написать жалобу, Сделать это можно прямо на сайте управления. Напомнив, что сейчас анонимные сообщения не принимаются, в Роспотребнадзоре заверили, что не разглашают данные об авторах жалоб.

Надежда Карташова
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