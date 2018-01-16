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17 января 2018
16 января 2018
18:39  16 января 2018 0

Серебренников обвинил бухгалтера своей студии во лжи

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл, харитонов дмитрий
Серебренников считает, что следствие верит вранью ранее судимого человекаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в оговоре. Об этом он заявил в Басманном суде.

«Единственный аргумент следствия — это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия. Но следствие верит вранью ранее судимого человека», — приводят слова Серебренникова «Известия». Бывший главбух заключила со следствием соглашение о сотрудничестве.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста двух обвиняемых по делу — режиссера Кирилла Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. В ходатайстве также содержится просьба продлить на тот же срок содержание под стражей бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Обвиняемые настаивают на своей невиновности.

Напомним, что Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года. По версии следствия, режиссер в 2011—2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа». Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба по делу выросла в два раза. Теперь размер хищений в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей.

Ольга Дудорова
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