20:22 16 января 2018 0

Владимира Дуду друзья называли очень добрым и порядочным Фото с личной страницы Владимира Дуды в Facebook

На своей официальной странице в Facebook телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о смерти Владимира Дуды. Он был легендарным КВНщиком, капитаном команды «НГУ» (Новосибирский государственный университет).

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, — решил, значит. Это как-то так… обидно, что ли. Ну, в общем, как всегда», — написала Татьяна Лазарева.

Телеведущая тепло отозвалась о КВНщике: «Вовка — абсолютно бесконфликтный человек. Вот так бывает, да. Я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый, очень добрый и порядочный. Забавно, что именно он взял к себе кота моей мамы после ее смерти. Какой-то несчастливый кот. И год. Владимир Дуда, все равно тебя люблю».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на друзей Владимира Дуды, 11 января его увезли на реанимобиле в Новосибирскую областную клиническую больницу с диагнозом инсульт. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.

Владимир Дуда — выпускник механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета. Он был известным новосибирским КВНщиком и шоуменом. В 1997—1998 годах был капитаном команды КВН «НГУ», которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги, сообщает Nation News. Играл в команде «Контора братьев Дивановых», входил в состав жюри КВН-Сибирь. Владимир Дуда скончался в возрасте 56 лет.