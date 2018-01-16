20:27 16 января 2018 0

Сегодняшний прием был для журналистского сообщества принципиальным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил сегодня, 16 января, медиатусовку региона в формате бала прессы — ежегодного приема свердловских журналистов, посвященного Дню российской печати. Сценарий сбора (поздравление губернатора, фуршет и музыкальные номера от артистов Театра эстрады) не меняется со времен первого главы региона Эдуарда Росселя, но сегодняшний прием был для журналистского сообщества принципиальным.

Губернатор вручил почетную грамоту экс-гендиректору АТН Галине Левочкиной, которой сегодня коснулась кадровая перестановка: она получила на руки трудовую книжку и стала советником заместителя гендиректора УГМК Владимира Белоглазова. Медиасреда с интересом следила за отставкой легенды рынка: Левочкина развивала телекомпанию с начала нулевых, а новоиспеченное руководство медиахолдинга УГМК сместило ее в считанные дни. Поэтому красоту поступка губернатора обсуждал весь бал. Галина Левочкина расплывалась в улыбке, принимая поздравления: «Не ожидала, что будет такая поддержка».

Экс-гендиректору АТН Галине Левочкиной досталась почетная грамота от губернатора. «Вторая!», — говорила Левочкина на балу Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После этого Евгению Куйвашеву простили и то, что он покинул бал прессы сразу после первого своего тоста (департамент информполитики: «У губернатора важные встречи»), и то, что его пресс-служба впервые запретила проход на бал простых журналистов и фотографов — для освещения приема.

Тут же, на фуршете, рядом с Левочкиной можно было заметить заместителя гендиректора «Областного телевидения» Виктора Шадрина. В кулуарах бала активно обсуждался слух «URA.RU» о том, что он назначен руководителем АТН, а в эти дни проходит прием его документов. Но Шадрин скромно отмалчивался.

А у гендиректора «Областного телевидения» Антона Стуликова — своя радость: с завтрашнего дня, 17 января, ОТВ улучшает качество изображения, переходя на принятый в Европе и на российском телевидении формат — 16:9. А на кабельном ТВ — в HD-формат, чем Стуликов с радостью поделился.

Губернатор не пошел с бокалом «по столам», но гости остались довольны Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Но не все крутилось вокруг кадровых перестановок на ТВ. Активно обсуждался анекдот при вручении дипломов и благодарностей журналистам. Главный редактор газеты «Родники ирбитские» Любовь Онучина, поднимаясь за своей наградой, потеряла туфлю. Журналист тут же нашлась и вернулась за ней, а губернатор элегантно помог Онучиной подняться. Медиаменеджеры сразу же прозвали коллегу «Золушкой».

Еще награды от губернатора получили руководитель дирекции информационного вещания телекомпании «4 канал» Елена Широкова, шеф-редактор «Европейско-Азиатских новостей» Александр Кириллов, редактор газеты «Бисертские вести» Светлана Феденева и другие журналисты.

На бале не обошлось без разговоров о выставке ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург. Выступая, губернатор попросил редакторов «увлечь свердловчан идеей всемирной выставки», а на выходе из Дома Севастьянова, принимавшем бал, каждому вручили подарочный пакет с символикой ЭКСПО: календарь, ежедневник, значок.