Отборные слухи о лучших людях России

19:17 12 января 2018 4

Тема восстановления после длительных новогодних каникул стала главной на прошедшей неделе Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что пять человек не попали в список доверенных лиц президента из-за скандальной репутации. — Жириновский отругал своих сотрудников за высокие рейтинги Грудинина. — Для детей чиновников готовят места в ведущих российских вузах. — Кокшарова готовят к возвращению в свердловское правительство. — Экс-начальник УФСБ Игорь Ахримеев возвращается в Челябинск. — Тюменские «фронтовики» в новогодние каникулы предпочли Крыму модный Куршавель. — Под высокопоставленным чиновником ХМАО зашаталось кресло. — Басаргин рассказал, кто в Перми мешал ему работать. — Курганцам не могут найти нового главного судебного пристава.

И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Региональные штабы Путина сформируют без чиновников

Политические элиты обсуждают конфигурацию избирательных штабов Владимира Путина в регионах. По слухам, повторять модель центрального штаба, где на этой неделе появилось три сопредседателя, на территориях, скорее всего, не будут. Сейчас рассматривается вариант, при котором региональный штаб возглавит один человек. Главное условие, чтобы он не был чиновником и представлял социальную или культурную сферу.

Пять человек не попали в список доверенных лиц президента из-за скандальной репутации

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политическая тусовка гадает, кого президент вычеркнул из списка доверенных лиц. В начале недели один из сопредседателей штаба, гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев передал Владимиру Путину 264 кандидатуры. Но в итоге в пятницу, 12 января в ЦИК поступил список только из 259 кандидатур. Говорят, что пять человек президент лично вычеркнул из списка. По слухам, главе государства не понравились предложенные кандидаты из-за их слишком скандальной медийной репутации.

Грудинин может подстраховаться двойными штабами в регионах

В КПРФ ходят слухи, что их кандидат в президенты Павел Грудинин будет дублировать партийные штабы в регионах общественными. Якобы, будучи не партийным, он боится саботажа со стороны региональных обкомов и хочет подстраховаться своей командой единомышленников.

Аппаратчикам ЛДПР досталось от Жириновского из-за высокого рейтинга Грудинина

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЛДПР на этой неделе разразился скандал. Как говорят партийцы, после того, как ВЦИОМ обнародовал рейтинги кандидатов в президенты, где Павел Грудинин от КПРФ обошел Владимира Жириновского, лидер партии устроил разнос своему информационно-идеологическому блоку за неэффективную работу. По слухам, некоторые аппаратчики были даже оштрафованы.

Дети российских бизнесменов и чиновников возвращаются в Россию

Крупные российские бизнесмены и чиновники в ожидании американских санкций подстраховываются и готовят для своих детей места в ведущих российских вузах. До конца января станет официально известно, кто конкретно войдет в санкционные списки. В университетских кругах Москвы и Петербурга рассказывают, что у них сейчас волна обращений от студентов — детей российских чиновников и бизнесменов, обучающихся в Европе и США.

Слухи Свердловской области

В Нижнем Тагиле придумали, как сдуть пыль со статуса Путинграда

Приезд Владимира Путина в Екатеринбург уже более-менее подтвержден инсайдерами из администрации президента. А потому местные жители уже задумывают провокации, позволяющие им решить свои маленькие проблемы даже без допуска к первому лицу. В частности, жители Нижнего Тагила планируют провести акцию, которую президент якобы должен обязательно заметить. Направлена она будет на очередное озвучивание проблем водоснабжения промышленной столицы Свердловской области. «Президент увидит это и точно все решит, он ведь любит Тагил, а заодно и пыль сдует со статуса Путинграда», — объясняют интриганы, пока утаивая суть готовящейся акции.

Куйвашев первым делом проведал не министров или однопартийцев

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый рабочий визит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оказался лежащим за пределами светской жизни. Едва вернувшись из отпуска, глава региона отправился не к правительству или единороссам, а в Екатеринбургскую епархию — к митрополиту Кириллу. У того полным ходом идет подготовка к рождественскому празднику. Слухачи тут же заговорили об активизации контактов регионального духовенства и власти, которые в обязательном порядке будет необходимо укрепить и продемонстрировать летом, когда в Екатеринбург приедет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Кто теперь самый красивый в свердловском правительстве?

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

С сегодняшнего дня в свердловском правительстве горячо обсуждают эстетическую составляющую. Поводом для этого стала кадровая ротация конца прошлого-начала нынешнего года. В 2017-м на смену главе минздрава Игорю Трофимову пришел Андрей Цветков, и у членов кабмина появилась хохма о том, что «вес правительства заметно вырос, пусть и не политический». Сегодня после ухода министра международных связей Андрея Соболева появился еще один вопрос — кому достанется титул главного щеголя и красавца свердловского кабмина. Новый министр, заменивший Соболева — экс-проректор УрФУ Василий Козлов — на этот статус пока не тянет, особенно после публикации на официальном сайте губернатора его фотографии с покрасневшими глазами. Поэтому в правительстве теперь обсуждают, кого хвалить за красоту и стильность: то ли вице-губернатора Азата Салихова, то ли министра инвестиций Викторию Казакову, то ли директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких.

В УГМК появится неожиданный персонаж из прошлого свердловской политики

УГМК продолжает удивлять неожиданными кадровыми решениями. Новый начальник управления общественных связей холдинга Алексей Свалов, продолжая реализовывать полученный от Андрея Козицына «карт бланш», пригласил на работу крайне неоднозначного персонажа из далекого прошлого свердловской политики — Сергея Елина. По уровню скандалов во время своей работы в уральском полпредстве в начале 2000-х тот смог бы потягаться с не так давно уволенным помощником полпреда Андреем Перлой. В памяти главных редакторов и журналистов СМИ УрФО Елин закрепился историей троллинга: в апреле 2008 года вместе с замом полпреда Борисом Кирилловым они старательно мешали неугодным СМИ получить информацию о ходе визита экс-главы Минрегионразвития РФ Дмитрия Козака в Екатеринбург.

Кокшарова готовят к возвращению в свердловское правительство

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Назначение проректора УрФУ Василия Козлова министром международных связей может оказаться частью большой многоходовки. Сторонники теории заговора считают, что это лишь начало операции по возвращению в правительство Виктора Кокшарова — сильного и уверенного политика, которым можно заменить уже давно собирающегося на пенсию вице-губернатора Сергея Зырянова. Только вот слухачи немного сомневаются, что Кокшаров согласится на должность зама после кресла ректора, поста премьера в 2007 году и кандидатства в губернаторы в 2009-м. Посему, рассуждают слухачи, не исключено, что речь и о чем-то большем — может быть, о возвращении закрытого в сентябре 2016 года поста премьера в свердловское правительство.

АТН лихорадит: работники нашли повод для зависти и важный инсайд

Работники телеканала АТН, испытывающие сегодня состояние неприятной турбулентности, ищут спасения в обсуждениях происходящего. В ходе этих дискуссий коллеги пришли к неожиданным выводам. Например, открыли в себе зависть в адрес сотрудников вроде бы родственного ресурса — радиостанции «Новое радио». Вещатель является личным проектом коммерческого директора УГМК-холдинга Игоря Кудряшкина и сегодня живет припеваючи, в отличие от ТВ. Во всей этой кутерьме появился и проблеск: до сотрудников кто-то сверху довел информацию о том, что замгендиректор ОТВ Виктор Шадрин может стать руководителем АТН уже в начале следующей недели, 15—16 января.

Резиденция подала УГМК пример того, как надо обращаться с блестящими кадрами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет пресс-конференцию и поздравит СМИ с Днем российской печати традиционным Балом прессы. Ожидается, что в торжественной обстановке глава региона вручит почетную грамоту экс-гендиректору АТН Галине Левочкиной. Награда — отражение заслуг легенды уральского медиарынка, сумевшей достойно сохранять и развивать региональную медиасферу в самые разные, в том, числе, и экономически сложные годы. Интриганы добавляют к этому награждению и сакральный смысл: мол, резиденция демонстрирует новоиспеченным пиарщикам УГМК, как следует обращаться с редкими профессионалами вместо того, чтобы их увольнять, отдавая важный ресурс непонятно кому.

УГМК нашлась, что ответить бойкотирующей АТН свердловской власти

Резиденция получила публичный ответ на бойкот АТН с «зарубанием» контрактов. Последние были устроены в отместку за уход гендиректора Галины Левочкиной и назначение противного власти и. о. руководителя Алексея Кузнецова. На дружественном информресурсе УГМК рассказала о графике губернатора Евгения Куйвашева на предстоящую неделю. Все бы ничего, но заголовок сообщения настолько красноречив, что заставляет краснеть даже искушенного читателя.

Новый министр международных связей уступил свое место в УрФУ заму

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым проректором УрФУ по общим вопросам, скорее всего, будет назначен Павел Мезенцев, который до этого занимал должность заместителя проректора, говорят источники в вузе. Его назначение лоббирует ушедший на пост министра международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. Однако в самом вузе приказа о назначении пока нет, и, говорят, в ближайшее время не будет — Мезенцев останется и. о.

Место проректора стало вакантным после того, как занимавший его Василий Козлов был назначен министром международных и внешнеэкономических связей. О Павле Мезенцеве известно немного: как рассказывают, он работает в вузе с 2011 года, член команды ректора Виктора Кокшарова, с которым познакомился в министерстве международных и внешнеэкономических связей. Мезенцева почти одновременно с приходом в вуз назначили директором компании, которая занималась поставкой электроэнергии и тепла в несколько главных корпусов и общежитий УрФУ, расположенных в районе улиц Мира — Софьи Ковалевской. На своем посту Мезенцев курировал работу общежитий — сначала только тех, в которых жили студенты бывшего УПИ, а после объединения технического вуза с УрГУ, и «универовских».

Владелец небоскреба «Высоцкий» пошел в большую политику

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, совладелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский собирается пойти в большую политику. По непроверенной информации, он выделил деньги администрации города на поддержку ряда лояльных мэрии кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Более того, Гавриловский готовит к выдвижению собственного кандидата — главного инженера БЦ «Высоцкий» Виктора Сомикова. Говорят, что вскоре бизнесмен может отправить на выборы и других представителей ближайшего окружения.

Владимир Коньков пойдет на выборы от КПРФ

По непроверенной информации, создатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков возобновил отношения с руководителями регионального отделения КПРФ. Есть предположение, что он выступит спонсором коммунистов на выборах в Екатеринбургскую гордуму. По всей видимости, строитель не против создать в думе собственную фракцию, которая будет бороться за изменение правил землепользования и застройки. В правилах, которые мэрия планирует принять весной 2018 года, скорее всего, будут прописаны благоприятные условия для аффилированных с городскими властями застройщиков.

Александра Косинцева снова выпроваживают из исполкома «Единой России»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры из регионального отделения «Единой России» в очередной раз заговорили о скорой отставке председателя исполкома партии Александра Косинцева. Якобы внутрипартийные оппоненты надеются, что он в ближайшее время покинет свою должность. Не исключено, что ради принятия Косинцевым необходимого решения его команде создают невыносимые условия для работы. По непроверенной информации, в частности, работникам исполкома снова начали задерживать зарплату, хотя необходимые для ее выплаты средства у партотделения есть.

Свердловская «Единая Россия» станет почтовым отделением

Партийные сплетники предполагают, что региональное отделение «Единой России» будет полностью отстранено от подготовки выборов президента РФ. Якобы ни один из представителей партии не войдет в областной избирательный штаб кампании. Скорее всего, не достанется подрядов связанным с партотделением политконсултантам, социологам и другим специалистам. Слухмейкеры считают, что в ходе выборов будет задействована лишь партийная сетка. Ее задачей станет доставка агитационной литературы до избирателей. Слухмейкеры шутят, что партотделение превратится в «почтовое отделение» — все более-менее существенные решения будут приниматься в других структурах.

Бадаев получит работу в клинике олигархов и станет советником губернатора

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вся медицинская общественность обсуждает не столько назначение экс-министра Трофимова главврачом ОКБ №1, сколько дальнейшую судьбу ее бывшего главного врача Феликса Бадаева, возглавлявшего клинику более 10 лет. Сам Феликс Иосифович пока не распространяется о своих планах на будущее, о них знает лишь его ближайшее окружение, но и оно не слишком склонно распространяться. Две самых популярных версии, обсуждаемых врачами: губернатор сделает Бадаева своим советником по медицине и экс-министр Михаил Скляр возьмет его к себе в клинику «УГМК-медицина», где как раз строится вторая очередь и где дел невпроворот.

«Единая Россия» закроет праймериз по подбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы

Ходят слухи, что отдельные свердловские единороссы начали переговоры с федеральным руководством партии о проведении в Екатеринбурге закрытых праймериз по подбору кандидатов в депутаты гордумы. Якобы они опасаются, что на открытых праймериз могут победить не согласованные заранее с администрацией города люди. В этом случае может быть нарушен баланс политических сил в уральской столице, а выборы грозят пойти по неожиданному сценарию.

Администрация города будет «сушить» явку на выборах в гордуму

По слухам, в администрации Екатеринбурга принято предварительное решение о концепции проведения кампании по выборам депутатов гордумы. Якобы идеологи мэрии намерены всеми возможными методами снижать явку, чтобы обеспечить победу лояльных выдвиженцев. Идея о проведении яркой и интересной кампании забракована. Не исключено, что из-за этого мэрские политтехнологи отказались от поддержки выдвижения независимых бизнесменов. Ставка будет сделана на руководителей муниципальных структур либо фирм, зарабатывающих за счет получения муниципальных контрактов.

Валерий Чайников пригрозил всем членам избиркомов отставками за несогласованную агитацию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По неофициальной информации, председатель Свердловского облизбиркома Валерий Чайников провел закрытое совещание с руководителями территориальных комиссий, на котором на повышенных тонах обсудил инцидент с участием члена Екатеринбургского избиркома Эльдара Валиуллина в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Данный факт стал поводом для медиаскандала. Информация о нарушении избирательного законодательства дошли до ЦИК, на него была вынуждена отреагировать Элла Памфилова. Якобы Чайников объявил, что Валиуллин провел не только коллег, но и свердловские власти в целом. Сплетники предполагают, что председатель облизбиркома пригрозил присутствующим — любая попытка представителей избирательной системы принять участие в предвыборных мероприятиях кандидатов приведет к их немедленной отставке, а их руководители будут оштрафованы.

Руководство областной телевизионной компании выпустило в эфир критиков губернатора

Руководство акционерного общества, развивающее телевизионные сети, поразило администрацию губернатора Свердловской области своей наглостью. «Область — единственный учредитель компании. Но директор почему-то, по основаниям, понятным только ему — допустил до эфира скандальную компанию „Крик-ТВ“, известную своей антигубернаторской позицией», — рассказывают слухмейкеры и говорят, что не удивятся жестким кадровым решениям.

Пожарные идут в коммерческие структуры, чтобы заработать

Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Говорят, что после пожара в Тюмени, где вспыхнул жилой дом, отделанный панелями алюкобонд, в МЧС по Свердловской области пришло указание проверить все здания, которые были отделаны такими панелями, и «принять меры». Но жилых домов в области оказалось немного — такой материал применяют в основном на фасадах коммерческих зданий.

«И поэтому пожарные пошли в бизнес», — шутят слухмейкеры. Собеседники агентства уверяют, что первыми под проверку в Екатеринбурге попали автосалоны, которые расположены на Сибирском тракте. Как рассказывают слухмейкеры, чтобы доказать пожарным, что у них все в порядке, бизнесмены готовы платить — ведь переделывать внешние фасады затратно. Однако, по слухам, проверкой коммерсов дело не закончится — например, часть детсадов на севере области тоже строилась с применением дешевого алюкобонда.

Бывшего пиарщика УГМК пристроили… в УГМК

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как рассказывают, экс-начальник управления по связям с общественностью УГМК-Холдинга Виктор Белимов, с которым не продлили контракт, и, по сути, уволили, вышел на работу в… УГМК. Он возглавил пиар-службу Технического университета. «Там ему самое место, спокойно, ответственности меньше и вполне подходит под неторопливый ритм его работы», — шутят слухмейкеры и уверяют, что устроиться туда ему «помогли» — якобы это было нынешнее руководство пиар-блока холдинга. Говорят, что Белимов развел небывалую активность — например, уже успел заказать огромную статью в деловом глянцевом издании.

В Екатеринбургскую гордуму идет «молодой Ройзман»

Вице-президент фонда «Город без наркотиков» 23-летний Тимофей Жуков собирается принять участие в сентябрьских выборах в думу Екатеринбурга. Как сообщают источники «URA.RU», в данный момент парень выбирает партию, от которой будет баллотироваться. Свой политический ресурс Жукову уже предложили «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Известно, что со стороны справороссов переговоры с молодым вице-президентом ведет Александр Караваев, который в последнее время стал помогать фонду финансово.

Бабушкина с размахом отметит юбилей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В марте исполнится ровно 10 лет с момента, как Людмила Бабушкина заняла пост спикера свердловского Заксобрания. Начинают появляться подробности, как бессменный председатель планирует отпраздновать юбилей. По слухам, Бабушкина собралась заказать банкет в одном из ресторанов отеля Hyatt, который находится по соседству с региональным парламентом. Выбор не случаен. На торжество планируют пригласить более 150 гостей, большинство из которых приедут из других регионов. Чтобы никто случайно не увидел высокопоставленных чиновников после бурного банкета, они сразу переместятся в свои номера.

Бывший свердловский мэр ушел в запой после проигрыша на выборах

Экс-глава Богдановича Владимир Москвин не смог справиться с горечью поражения в конкурсе по выборам главы муниципалитета. По слухам, после того, как на посту мэра его сменил Владимир Мартьянов, Москвин ушел в запой. Источники агентства сообщают, что экс-мэр не просыхает уже третью неделю. Сначала все думали, что экс-мэр так отмечает праздники. Но каникулы закончились, а Москвина до сих пор часто встречают в городе изрядно выпившим.

Свердловские власти подчинили себе общественную палату

Свердловские власти намерены взять контроль над региональной общественной палатой. Как говорят источники, областные чиновники ведут переговоры с нынешними членами ОП на эту тему. Отказавшимся подчиняться (все-таки общественная палата считается независимым органом) угрожают отказом в поддержке со стороны властей. Для бизнесменов, которые входят в палату, это стало весомым аргументом, чтобы пойти на уступки.

Свердловский кандидат в президенты обменивает голоса на землю государства

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер Монархической партии России и создатель Романовской империи Антон Баков начал сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты. Как говорят слухмейкеры, подписавшимся Баков обещает гражданство и малую часть земли на территории своего государства, которое, как ожидается, расположится на африканском континенте.

Казаки обсудят отставного чиновника и «педофильский» скандал вокруг одного из атаманов

Атаманы уральских казачьих формирований намерены в ближайшее время собраться, чтобы обсудить ряд наболевших вопросов. В частности, планируется обсудить фигуру советника по делам казачества Владимира Романова, лишенного в прошлом году статуса вице-премьера. Как сообщает источник в казачьем войске, уж слишком много вопросов накопилось к человеку, курировавшему вопросы казаков от власти. Еще один вопрос, который придется обсудить казакам — что делать с одним из свердловских атаманов, чей сын осужден за педофилию? Ожидается, что сбор казачьих атаманов может состояться уже на следующей неделе.

В ОВД Алапаевска ищут «крота», сливающего информацию о начальнике

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После серии публикаций известной в Екатеринбурге пиарщицы и блогера Валентины Гофенберг о ситуации в отделе внутренних дел Алапаевска в городе разразился скандал. Как сообщил «URA.RU» источник в ОВД Алапаевска, начальник отдела полиции Константин Кузнецов объявил сотрудникам, что найдет и покарает «крота», который сливает на него информацию. В публикациях говорится о различных происшествиях и правонарушениях, связанных с сотрудниками отдела полиции, которые якобы покрывает Кузнецов. После этих публикаций все руководство ОВД зарегистрировалось во всех существующих соцсетях и целыми днями читает о себе новости.

Кузнецов сообщил сотрудникам, что уже в ближайшее время получит распечатки переписки в ватсапе и вайбере с телефонов всех полицейских города. Таким образом он хочет уличить «предателя», сливающего на него информацию. Кроме того, он обратился за помощью в ГУ МВД по Свердловской области. В Алапаевск уже приехали сотрудники отдела «К» из областного полицейского главка, которые так же будут искать «крота».

Слухи Челябинской области

Выборами Путина займется кадровый офицер

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, главным по оргвопросам в штабе Путина в Челябинске будет первый зампредседателя, руководитель аппарата движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов. В кулуарах считают, что это хороший вариант. От организатора не требуется прорыва в технологиях. Самое главное, чтобы был порядок. Литвинов, как бывший офицер, такой порядок обеспечит. К тому же у него опыт руководства самой большой общественной организацией региона.

«Облетной группе» рисуют маршрут

Говорят, что в понедельник «аппаратки» в резиденции Бориса Дубровского не будет. С утра до вечера все вице-губернаторы и министры работают с «облетной группой» из Москвы. Только на одно совещание с силовиками запланировано четыре часа. Кстати, вице-губернаторы на этом совещании должны быть обязательно, чтобы ответить на все вопросы, если таковые возникнут. На объезд по городу запланировано два часа.

Передерий «потяжелел»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известие о приезде «облетной группы» усилило позиции директора ХП «Конгресс-холл» Виталия Передерия. Он стал в глазах элиты куда как влиятельней, чем когда занимал пост первого замминистра строительства региона. И связано это с тем, что началась «движуха» по саммитам ШОС и БРИКС. Площадку под будущим конгресс-холлом расчищают, строительство вот-вот начнется. Даже пока не найдут инвесторов, область будет вкладывать свои средства. С Передерием теперь все хотят дружить, рассчитывая на попадание в субподрядчики.

Климов никуда не уходит

С появлением в первый рабочий день в резиденции вице-губернатора Олега Климова стихли слухи о его грядущей отставке. Ранее болтали, что Климов после Нового года уйдет в отпуск, из которого не вернется. Теперь же рассказывают, что он, напротив, стал активнее. Вникает во все новые сферы, подконтрольные ему, раздает указания. И, судя по всему, в ближайшее время никуда уходить не собирается.

Генерал возвращается?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах шепчутся, экс-начальник УФСБ Игорь Ахримеев скоро вернется в Челябинск, чтобы занять одну из федеральных должностей. Даже говорят, что он станет главным федеральным инспектором. Скептики уверяют, что у действующего ГФИ Артема Пушкина прочные позиции и его никто менять не собираются. Третьи заявляют, что Пушкин и сам ждет более высокого назначения. А есть и такие, что считают — Ахримеев просто не вернется на госслужбу.

Взятки Юревичу выросли?

Противоречивые слухи ходят в кулуарах по поводу уголовного дела экс-губернатора Михаила Юревича. Одни говорят, что дело почти развалилось, часть взяток взяли на себя иные фигуранты. И, мол, вот-вот начнется процесс реабилитации бывшего главы региона и его триумфальное возвращение в Россию. Другие заявляют, что, напротив, сумма взяток выросла и уже превысила четыре миллиарда рублей. В итоге все ждут, когда объявят о завершении расследования.

«Давыдовских» убирают

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова может обернуться кадровой «чисткой» в областной прокуратуре. В свое время Давыдов, после ликвидации городской прокуратуры, завел своих людей, занявших ключевые должности, в область. Кто-то из них уже давно не имеет никаких связей, что могли бы вызвать подозрение начальство. Но, на всякий случай, решено эти связи проверить. К тому же почти все, на кого пала «тень Давыдова», уже выработали стаж для пенсии.

Новичихину и Холоду велели помириться

На этой неделе была предпринята попытка запустить процедуру отзыва с поста депутата гордумы Челябинска Станислава Новичихина. Попытка быстро сошла на «нет». Болтают, что за этой историей стоял другой депутат Дмитрий Холод. Он рассердился на Новичихина за вывоз имущества обанкроченного МУП «Челябавтотранс». И хотя делал это Новичихин грубо, никого не предупредив, выяснилось, что вывозил все-таки свое. Холод затаил обиду и решил отправить «ответку». Болтают, что мэр Евгений Тефтелев рассердился, потребовал от Новичихина и Холода прекратить войну, сесть за стол переговоров, не выбрасывать скандалы в СМИ.

А к Маховскому есть вопросы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что же касается имущества МУП «Челябавтотранс», то вопросы у властей и конкурсного управляющего не к Новичихину, а к бывшему директору Эдуарду Маховскому. Интересуются Маховским и правоохранительные органы. Слишком много «ликвидов» было выведено с баланса МУП. Кроме того, люди в погонах хотят разобраться, как ухитрились всего за несколько лет обанкротить автопредприятие.

У чиновников появилось новое развлечение…

Центр Челябинска в районе площади Революции со стороны Тимирязева стал самой настоящей «горячей точкой» для автомобилистов. Не проходит и двух минут, как неправильно припаркованную машину увозят на эвакуаторе. У сотрудников мэрии Челябинска, чьи окна выходят на Тимирязева, даже появилось новое развлечение, Чиновники заключают между собой пари. Тема спора — успеет или нет появиться эвакуатор за одну минуту 56 секунд.

… спорят на булочки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спорят чиновники на сладкие булочки или чашку кофе. Кстати, на Тимирязева выходит не так уж много окон. У половины чиновников вид на Театральную площадь, и они придумали другую тему для спора. Следят за тем, как эвакуаторы увозят машины клиентов «Челябэнерго». Здесь тема спора — успеет или нет клиент выбежать из здания, чтобы спасти свой автомобиль.

Карелин переманил клиентов у Видгофа

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, в фитнес-клуб отеля «Парк-Сити», обустроенный бизнесменом Александром Карелиным, начинается отток клиентов из такого же клуба отеля «Видгоф» Борис Видгофа. Ходить в бассейн и на «тренажерку» к Видгофу считается престижным. Там собирается элита, в кулуарах обсуждается много чего интересного. По тому, кто с кем и в какие часы плавает в бассейне, можно рисовать группы влияния. И вот теперь народ постепенно перемещается к Карелину. Мол, ценник в «Парк-Сити» ниже, да и внимания к нему поменьше.

Владелец фитнес-клуба уехал

Что касается самого фитнес-клуба «Парк-Сити», то в кулуарах болтают, что якобы один из совладельцев клуба бывший вице-мэр Копейска Алексей Левит. Говорят, Левит, еще год назад ходивший под уголовкой за препятствие бизнесу, как-то разобрался со своими проблемами. Оказал помощь следствию в другом, очень громком деле. А как только представилась возможность, благополучно уехал в США.

Утарбеков хочет стать чиновником

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что Дамир Утарбеков подумывает о муниципальной службе. Работа на посту первого заместителя руководителя регионального исполкома «Единой России» его не устраивает. Полномочий не так много, депутаты Заксобрания не относятся с почтением, да и рост не предвидится. Поэтому лучше податься во власть. Уже болтают, что Утарбеков будет проситься в родной Карталинский район. «Ну что вы! — говорят знающие. — Он хочет в Челябинске двигаться! В мэрию!». Впрочем, есть проблема. Что занять приличную должность, хотя бы уровня начальника управления, нужен стаж руководящей работы. Которого у Утарбекова нет, а работа в МГЕР в зачет не идет. Поэтому если и начинать карьеру, то с рядовой должности, а быть мелким клерком он не хочет.

Жилин думает о повышении

У мэра Златоуста Вячеслава Жилина пока все мирно. Силовики хоть и «роют землю», но пока никаких претензий к действующему градоначальнику нет. Шепчутся, что Жилин все-таки чувствует себя не очень уютно. Болтают, что мэр подумывает о смене работы, с повышением и переездом в Челябинске. И уже хлопочет об этом.

Слухи Тюменской области

Тюменская оппозиция пошла ва-банк

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полит-бомонд Тюменской области был немало удивлен заявлениями зампредседателя Тюменской областной думы, эсера Владимира Пискайкина, сделанными им накануне новогодних праздников в одном из региональных интернет-изданий. «Если критику на одного из высших руководителей области из его уст ещё можно отнести к кратковременным разборкам в узких кругах элиты, то призывы допустить на выборы Навального выглядят на фоне сложившейся ситуации прямым бунтом, — полагают слухачи. — Видимо, вице-спикер знает больше, чем говорит. Либо, повинуясь своему внутреннему политическому чутью, решил пойти ва-банк, что с ним уже бывало».

«Фронтовики» в новогодние каникулы предпочли Крыму модный Куршавель

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Говорят, что пока кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отдыхала в Новый год на Бали, а новоиспеченный кандидат-коммунист Грудинин встречал очередной год в Германии, некоторые из руководителей регионального ОНФ решили не отставать от них и были замечены на горнолыжном курорте Куршавель. «Видимо, стиль жизни системной оппозиции им ближе, нежели установки собственных лидеров и борьба с коррупцией», — смеются сплетники.

Экс-директор департамента Александр Новопашин теряет влияние в правительстве

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Влияние экс-директора департамента СМИ Тюменской области Александра Новопашина, видимо, совсем сошло на нет, говорят сплетники в правительстве Тюменской области. 12 января, в День печати, Александр Павлович готовился презентовать Владимиру Якушеву трехтомник энциклопедии «СМИ Тюменской области», которая была напечатана еще при его кураторстве тюменских газет и журналов. Презентация должна была пройти в рамках встречи губернатора с журналистами региона. Однако в самый последний момент встречу отменили. Что будет теперь с презентацией энциклопедии — неизвестно.

Стройку 25-этажного «монстра» в Тюмени связали с политическими интригами…

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Публичные слушания по строительству 25-этажного офисного здания у Тюменского ЦУМА, проведение которых намечено на ближайшее время, неожиданно вызвали вал критики у горожан. Проходившие ранее практически незаметными мероприятия подобного рода внезапно привлекли внимание общественников. «Местные сплетники сразу вспомнили, что ЦУМом когда-то руководил глава городской администрации Александр Моор, — уверяют слухачи. — Тут же связали с ним строительство этого монстра и увидели в этом проявление внутриклановой борьбы в муниципалитете между заместителями главы Афанасьевым и Переваловым. Ведь если Моору „светит“ повышение в ближайшее время, то из этих двух замов в качестве претендента на освобождающийся пост останется только один».

…, а предстоящий опрос горожан назвали фейком

Между тем слухачи утверждают, что вопрос об отклонении разрешенного строительства тюменского ЦУМа до 25 этажей — уже решен. «Назначенные на 15 января общественные слушания пройдут только для того, чтобы соблюсти процедуру, — шепчутся злопыхатели. — Тюменские строительные компании и поставщики бетона еще в начале строительства пытались „зайти“ на этот объект, но предпочтение было отдано крупной пермской компании». Сплетники уверяют, что несмотря на то, что по первоначальному проекту здание должно быть 3-этажным, пермяки сразу осуществляли бетонную заливку под 25 этажей. Кроме того, на нулевом цикле уже было размещены лифтовые шахты в количестве восьми штук, что для 3-этажного здания явный перебор. В настоящее время в одной из фирм уже размещен заказ на изготовление стеклянного фасада для здания в 25 этажей, что говорит о том, что здание изначально предполагалось высоткой.

Застройщиком «свечки» у Тюменского ЦУМа станет компания городского депутата

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сплетники утверждают, что уже определен застройщик 25-этажного здания в центре Тюмени. Строительством займется якобы «Мостострой-11», который возглавляет депутат гордумы Тюмени Николай Руссу. Именно эта фирма, по слухам, проводила реконструкцию первой очереди ЦУМа. Правда, сплетники затрудняются подсчитать, сколько же на самом деле этажей будет в третьей очереди реконструкции торгового центра. Проект в 2006-м защищался на 9-этажное, а обсуждать 15 января будут уже 24-этажное. Каким образом третья очередь реконструкции ЦУМа так увеличилась в размерах, можно будет услышать в понедельник в 18-00 в администрации города на общественных слушаниях. Кстати, всем желающим обсудить этот проект стоит поторопиться и не опаздывать, слушания рассчитаны всего на полчаса. Как утверждают сплетники, сделано это специально, чтобы не задавали ненужных вопросов.

С горючих панелей дома на Олимпийской забыли снять пленку

Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Слухачи уверяют, что во время пожара на улице Олимпийской в Тюмени с полыхающих панелей дождем стекал расплавленный полимер. Что это было, покрытие сайдинга или упаковочный материал, который забыли снять при установке, неясно. Злопыхатели склоняются ко второму варианту, пеняя на безответственность приемщиков ремонтных работ.

Знаменитой «Струной» стоит проверить тюменские новостройки

Говорят, что в тюменских домах слабые не только обшивки, но и стены. Так, жители одного из новых тюменских микрорайонов жалуются на то, что стены в доме можно проковырять буквально пальцем. Возникает вопрос, не стоит ли тюменские дома проверить не только на пожаробезопасность, но также и на прочность, учитывая, что комплекс «Струна», который как раз и предназначен для этих целей, уже в Тюмени.

Тюменцев пугает качество работы городских автобусов

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменском общественном транспорте с 1 января повысилась цена проездных билетов. Однако качество обслуживания, по заверениям злопыхателей, от этого выше не стало. Слухачи наперебой делятся историями о том, что выход из автобуса на нужной остановке превращается в испытание на прочность. Водители не дожидаются, пока пассажир покинет салон, закрывают двери и дают по газам. «Люди жалуются на холод в автобусах. Водители бензин экономят, что ли? А ведь обещали, что зимой будет тепло», — судачат слухачи.

Тоболяки ждут кары для главного гаишника города

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что тоболяки недовольны работой местного начальника ГИБДД Александра Лукьянова. Сплетники уверяют, что люди уже не раз писали свои претензии в областную Госавтоинспекцию и главе Тобольска Владимиру Мазуру. «В городе темнота, фонарей нет, — якобы возмущаются горожане. — Да еще и постов ГАИ нет, людей сбивают днем и ночью, причем не только легковые автомобили, но и автобусы». Злопыхатели полагают, что сегодня на годовом отчетном заседании в ГИБДД региона Лукьянову пришлось очень несладко. «В любом случае, начальнику областной ГИБДД Михаилу Киселеву придется всерьез взяться за Тобольск», — считают слухачи.

Тоболякам не нравятся антитеррористические меры врачей

Тобольские сплетники обсуждают инициативу третьей областной больницы установить шлагбаум за 150 метров до входа в учреждение. Из-за этого люди вынуждены оставлять автомобили за территорией и вести своих родных с травмированными ногами до больницы пешком. Свои действия администрация объяснила мерами по антитеррору. «Они разве проверяют машины на наличие взрывных веществ и оружия? А то, что больному надо ковылять от ворот до приемника — это не антитеррор, а глупость руководства», — злословят слухачи.

Слухи ХМАО

В Югре грядет реформа образования

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В кругу деятелей образования Югры заговорили о предстоящей реформе. Якобы отрасль в скором времени ждет централизация — муниципальные департаменты будут упразднены, а управление школами и иными учреждениями сконцентрировано в окружном правительстве. По аналогичной схеме уже несколько лет работает система здравоохранения. Примечательно, что точно такой же проект сейчас обкатывает в регионе Минобр, однако ХМАО официально не принимает участие в пилоте.

Элита ХМАО не вернулась с каникул

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По слухам, в Югре многие депутаты и бизнесмены (как муниципального, так и окружного уровня), до сих пор не вернулись в регион с новогодних каникул. Говорят, якобы обычно представители истеблишмента появляются в ХМАО к концу первой рабочей недели после праздников, но в этом году элита решила набраться сил. «У некоторых депутатов и бизнесменов билеты обратно на 12-е число, но большинство стоит ждать ближе к 20-му. Впереди выборы, видимо, хотят отдохнуть перед тяжелым годом», — говорят сплетники.

Под Адольфом зашаталось кресло

Говорят, у руководителя Службы судебных приставов Югры Олега Адольфа начались сложности на работе. Якобы силовику со стороны руководства был сделан ряд непрозрачных намеков относительно его дальнейшей карьеры. Подчиненные шепчутся, что их шеф все чаще выглядит расстроенным.

Ботвинкин запретил подчиненным гулять в ресторанах

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, окружная прокуратура предпочла отметить свой профессиональный праздник в стенах собственного здания в Ханты-Мансийске. Там был организован скромный банкет. Такое решение связывают с политикой прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина, который славится своим аскетизмом. «Не хватало еще всяких огульных пьянок по ресторанам. Чтобы потом фотографии гуляли по соцсетям, а об этом трезвонила пресса», — болтают люди в синих мундирах.

Военная прокуратура занялась делом югорского чекиста

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Как шепчутся в правоохранительных кругах ХМАО, югорскими следователями был арестован сотрудник ФСБ из Нижневартовска. По версии слухмейкеров, задержанного чекиста зовут Владимир Жилин. Судачат, якобы он, пользуясь своим должностным положением, покровительствовал компаниям, которые осуществляют незаконную нефтедобычу на территории Нижневартовска района. Слухачи шепчутся, что силовиком занялась военная прокуратура, а все подробности расследования уголовного дела засекречены.

«Доктора Комаровского» рассекретили

Если верить слухам в кругу силовиков ХМАО и Тюменской области, им удалось рассекретить автора анонимного телеграм-канала «Доктор Комаровский». Выходит, что ресурс ведет один из журналистов уральского издания, базирующегося в Екатеринбурге, и помимо базовых регионов освещающего жизнь Тюменской области, ХМАО, и ЯНАО. «Все началось с того, что аналитики установили связь между выходами публикаций на обоих ресурсах. Теперь сомнений нет. Запишем в папочку и уберем на полочку. На очереди „Бабушка Югра“ и „Попросили остаться“», — болтает один из слухмейкеров в погонах.

«Югра» потратит 350 млн бюджетных средств на иностранцев

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, клуб «Югра», выступающий в континентальной хоккейной лиге, решил поправить свое положение в турнирной таблице путем дорогостоящих трансферов. По версии слухмейкеров, речь идет о покупке сразу двух легионеров из скандинавских стран, чья стоимость составит более 350 млн рублей. Стоит напомнить, что ХК «Югра» в этом сезоне поставила несколько антирекордов. Югорчане проигрывали встречи с разгромным счетом и упали на дно турнирной таблицы.

Югорский вуз открывает рекордное для УрФО количество бюджетных мест

Как сплетничают сотрудники Югорского государственного университета, руководство вуза столкнулось с проблемой нехватки студентов и планирует решить ее за счет увеличения бюджетных мест в учебном заведении. По версии слухмейкеров, в 2018 году ЮГУ увеличит квоту для бюджетников на четверть. «Такого количества бесплатных мест нет ни в одном уральском университете. Будем надеяться, что это не скажется на качестве выпускников», — судачат студенты.

В самом безопасном городе ХМАО появилась банда угонщиков

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как шепчутся сотрудники полиции из Ханты-Мансийска, в городе появилась банда угонщиков. По версии слухачей, жертвой преступников стали около десятка горожан, у которых были угнаны автомобили отечественного производства. Примечательно, что подобный вид преступной деятельности считается нехарактерным для югорской столицы из-за ее компактных размеров и географической отдаленности от крупных городов. «Большинство угонов произошли в новогодние праздники, и люди не спешили с заявлениями в полицию, что усложняет поиски имущества», — судачат сплетники.

«Сургутнефтегаз» готов уступить мандат покойника

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы градообразующее предприятие Сургута может не найти кандидатов на мандат умершего в начале января депутата гордумы Владимира Рогулина. По слухам, нефтяники столкнулись с кадровым дефицитом еще на выборах в 2016-м году, поэтому якобы рискуют не пойти на довыборы. «Сургутнефтегаз» традиционно получает сильнейшее лобби в городской думе, в том числе и в руководстве депутатского корпуса.

Мэрия Сургута поссорилась с силовиками…

В кулуарах обсуждают победу активиста Сергея Глинских, на сторону которого в споре с мэрией встала прокуратура. Общественнику не разрешили снимать вице-мэра Романа Меркулова на камеру во время личного приема, и в адрес чиновников надзорное ведомство направило представление о нарушении закона. В городе это расценили как сигнал, что между прокуратурой и администрацией сложились напряженные отношения. Сплетники гадают, что стало причиной этого. «Еще полгода назад казалось, что все силовые ведомства достаточно благосклонны к команде мэра Вадима Шувалова. Говорили, что его зам Алексей Жердев связан с ФСБ. Возможно, это был блеф, о котором узнали силовики? Скоро будет известно», — судачат слухачи.

… и готовит отставку «старичка»

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте снова заговорили об отставке вице-мэра по соцвопросам Александра Пелевина. Говорят, якобы он покинет администрацию в феврале, а вот причины называют самые разные. По одной из версий, мэр Вадим Шувалов нашел своего человека на место Пелевина — этот заместитель ему достался от предыдущей команды и смог сохраниться, несмотря на большое количество скандалов в курируемой им сфере.

Чиновники не хотят ездить на такси и завидуют Шувалову

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы в мэрии Сургута рядовые чиновники негативно восприняли отказ от служебных автомобилей в пользу такси. По слухам, муниципальные служащие разочаровались в первый же день запуска этого прожекта. «Водители администрации не гоняли, машины были ухоженные и высокого класса. Говорят, якобы один раз на вызов приехал прокуренный бюджетный Polo, хотя обещали, что такого не будет. Хорошо мэру с его Audi A8, с которой он не пересел, и его замам — для них другие условия предусмотрены», — сетуют слухмейкеры.

Пальчикова отправляют в отставку

Как сплетничают в кулуарах югорской думы, мэр Когалыма Николай Пальчиков собрался в отставку. Слухачи шепчутся, что глава города заявил о своем решении на новогоднем корпоративе для сотрудников администрации. Однако некоторые коллеги Пальчикова утверждают, что их руководитель просто отшутился и покидать свой пост не планирует.

Вовк написала заявление

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что руководитель управления по молодежной политике Нижневартовска Оксана Вовк засобиралась на новую должность. Якобы чиновница даже уже написала заявление на увольнение и начала собирать вещи. Однако, куда конкретно намерена перейти представительница городской власти, пока неизвестно.

Слухи ЯНАО

У Александра Иванова грядет тотальная кадровая зачистка

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У главы Тазовского района Александра Иванова назревают неприятности. После многочисленных скандалов, которые тянутся уже не первый год, в районной администрации затеяли серьезную чистку рядов. Инсайдеры сообщают, что некоторые чиновники уже неофициально покинули свои посты и еще ряд отставок произойдет в ближайшее время. Говорят, что пост может покинуть даже первый зам Иванова Сергей Семериков.

Шаткая позиция и у самого Александра Иванова, которому региональные власти уже давно прочат отставку. Последними каплями стали разбирательства после скандала в школе-интернате поселка Гыда, где дети избили педагога, а также уголовное расследование, фигурантом которого стал один из местных депутатов, глава муниципального предприятия Мисаир Исмаилов, заподозренный в коррупции. По слухам, он активно сотрудничает со следствием и сдает своих подельников в администрациях района и поселка Тазовский.

Инсайдеры отмечают, что итоги этой чистки рядов и работу над ошибками лично проконтролирует губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, который собирается посетить Тазовский в рамках своего рабочего турне по Ямалу. Его визит и определит дальнейшую судьбу Иванова.

Первого заместителя Алексея Романова провожают со слезами

В городской администрации Ноябрьска опечалены слухом об уходе с поста первого заместителя главы Александра Боткачика. Говорят, что сотрудники муниципалитета очень переживают и сожалеют по поводу его решения уйти на пенсию. По слухам, Боткачик официально заявит об уходе на следующей неделе. Неизвестно, подписал ли уже его заявление об уходе мэр Алексей Романов, но поговаривают, что глава уже обдумывает, между кем из своих замов распределить обязанности и вопросы, курируемые своим первым заместителем.

Собеседники агентства в городской администрации особо подчеркивают, что отставка Боткачика добровольная и никак не связана с недавним инцидентом. Напомним, что в декабре прошлого года заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев поставил вопрос о несоответствии Боткачика занимаемой должности.

Павел Крюков выходит из СИЗО. Павел Крюков останется в СИЗО

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В понедельник, 15 января, заканчивается двухмесячный срок содержания в СИЗО бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова. Его, напомним, заподозрили в коммерческом подкупе и задержали с деньгами и подельниками. Продлят ли срок — слухи неоднозначные.

В среде нефтяников судачат, что нефтяного генерала отпустят и дело «заказное» развалится. Такое же мнение разделяют коллеги по партии. Павел Крюков возглавлял политсовет и был секретарем Ноябрьского отделения ЕР, членство его в которой пока приостановлено решением местного политсовета.

Источники среди силовиков настроены иначе. Следователи, занимающиеся делом бывшего генерального директора «Ноябрьскнефтегаза», убеждены, что заведенное дело — только начало «большого пути». По словам одного из убежденных в своей правоте силовиков, «дело набирается, как снежный ком. И конца-края ему не видно». Так это или нет и кто в конце концов будет прав, станет известно совсем скоро.

Василий Крюк подарил пассажирам АК «Ямал» фото своего пса

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» в новогодние праздники вручала символичные подарки. На выходе из самолета пассажирам раздавали календарики, на которых изображен символ 2018 года — собака породы московская сторожевая. Фото не профессиональное, явно из домашнего архива. Слухмейкеры утверждают, что фото выбрано не случайно и не взято где-то на просторах интернета. По слухам, на календариках АК «Ямал» изображен пес гендиректора авиакомпании Василия Крюка. Правда, кличку пса слухачи уточнить не смогли.

Слухи Пермского края

Решетников ждет от своей команды рассказов об успехах…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По слухам, у губернатора Максима Решетникова назрела идея, как подготовиться к знаковой дате — году правления Пермским краем. Приходится она на 6 февраля. Общественность явно ждет от губернатора какого-то выступления с анализом — что получилось сделать, а что пока не удалось.

Как говорят, глава региона поручит всем министерствам подготовить подробный отчет о проделанной работе. От чиновников ждут описания и конкретных проблем, и успехов, и неудач. На основе этих данных и сам губернатор сможет «оцифровать» первые итоги своей работы.

Сплетники полагают, что некоторым министрам похвастаться вовсе нечем. Скоро эти факты вскроются, и вполне вероятно, что губернатор кого-нибудь скоро уволит (быть может, сразу после президентских выборов).

…и запрещает чиновникам отдыхать дольше простых людей

Как утверждают слухачи, в конце декабря сразу ряд высокопоставленных чиновников обратился к Максиму Решетникову с просьбой отпустить в отпуск до конца января. Дескать, новогодние каникулы длинные, но хотелось бы их продлить — кто в Альпах на лыжах покататься хочет, а кто в теплых странах на солнышке позагорать.

Поговаривают, Решетников не стал ни ругаться, ни запрещать выезжать за границу, а вместо этого успешно применил метод разумного убеждения: напомнил коллегам о важнейших проектах, реализация которых не может ждать целый месяц. Чиновники якобы слегка расстроились, но приняли позицию начальства.

Слухачи отмечают, что в этом году «ленивый» январь не состоялся — правительство сразу включилось в работу. А ведь все привыкли в предыдущие годы, что власти «раскачивались» в лучшем случае лишь к началу весны.

Басаргин рассказал правду о «съеденных» пермяках

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, в один из предновогодних вечеров за непринужденной беседой экс-губернатор Виктор Басаргин (теперь он — руководитель Ространснадзора) вновь заговорил о причинах своего пермского провала. Якобы теперь бывшему главе региона поступает все больше положительных отзывов о результатах его работы и жалоб на местную «элиту-ОПГ».

Как говорят, в разговоре Басаргин отметил, что ему мешала работать та значительная часть региональной элиты, которая привыкла «кушать пермяков». Звучало, что в Прикамье в предыдущие годы происходили «чудеса»: строили гипермаркеты на чужой земле, «сплавляли» медикаменты втридорога, накачивали бюджетными деньгами и продавали молкомбинаты, строили здания-«фаллосы» возле стадионов, «выпиливали» федеральные средства в ЖКХ и довели местную коммуналку до катастрофы… А силовики радостно приветствуют подобные методы превращения вчерашних «троечников» в олигархов и использование власти в интересах своего бизнеса.

В оживленной беседе якобы звучало, что Басаргин пытался разрушить эту систему «умерщвления» Пермского края, но безуспешно. И та же участь ждет любого, кто попытается помешать пермской элите «кушать» своих же земляков.

Сплетники утверждают, что Басаргин, однако, по-прежнему выражает восхищение гендиректором ПЗСП и секретарем пермского отделения «Единой России» Николаем Демкиным: сделал себя сам, стал лучшим застройщиком да еще и партию в регионе поднял с колен.

Глызин — первый кандидат на увольнение

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, еще до президентских выборов правительство Пермского края может покинуть министр спорта Олег Глызин. Причина все та же — крайне сложные отношения чиновника со спортивными клубами и федерациями. К тому же якобы контракт министра истекает уже в конце января.

Как говорят, в целом Максим Решетников одобряет действия министра. Но коммуникация Глызину дается настолько тяжело, что любой конфликт сперва доходит до скандала и попыток выйти напрямую на губернатора, и лишь потом властям совместными усилиями удается разрешить ситуацию.

Сплетники утверждают, что Решетникову надоели «пожары», связанные с действиями минспорта, поэтому есть вариант замены Глызина. С другой стороны, сильные кандидаты на должность министра по-прежнему отсутствуют.

История «подделанных подписей» кончится уголовных делом

По слухам, прокуратура взяла на контроль полицейскую проверку по жалобе бывшего председателя краевого совета ветеранов Владислава Леханова. Последний утверждает, что не подписывал документов, по которым год назад в Избирательную комиссию Прикамья вошел политтехнолог Алексей Чусовитин — на тот момент замглавы администрации губернатора.

История сложная — очевидно, что Чусовитин сам себе документы готовить не мог. Губернатор Виктор Басаргин ничего, кроме своего указа, подписывать не стал бы. И теперь довольно затруднительно поймать того, кто все-таки оформлял злополучные бумаги.

А интерес прокуратуры понятен. Потенциально история может обернуться резонансным уголовным делом с непредсказуемыми последствиями.

Мальцев готовится стать министром

Поговаривают, еще в конце ушедшего года вновь напомнил о себе замминистра здравоохранения Михаил Мальцев. Он то проявляет активность, то куда-то исчезает, то появляется вновь…

Сплетники предполагают, что сейчас для Мальцева настал важный период. Вполне реально, что скоро действующий министр Дмитрий Матвеев будет назначен вице-премьером. И тут-то возникнет вопрос, кто дальше будет руководить минздравом.

Кандидатура Мальцева сильна, ведь он близок к бывшему вице-премьеру — неформальному советнику губернатора Анатолию Зубареву. Но и Матвееву по силам сохранить минздрав под контролем, ведь в Перми находится его соратница — бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова (она работает заместителем главврача пермской больницы №21).

Самойлов спасся от гнева губернатора

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рассказывают, что на этой неделе состоялся разговор Максима Решетникова с главой Перми Дмитрием Самойловым на тему уборки снега. Все-таки в конце новогодних каникул город оказался завален. Но в целом губернатор отнесся к ситуации довольно мягко, ведь столицу Прикамья сумели оперативно почистить.

Слухачи утверждают, что Самойлову пришлось уговорами и угрозами добиваться того, чтобы подрядчики вывели на улицы снегоуборочную технику. На сей раз это сработало. Но, как говорят, городские власти остаются на коротком поводке — если подрядчики не захотят, то снег убирать не станут. А предъявлять какие-либо претензии чиновники просто не посмеют.

Скриванов тормозит президентскую кампанию

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, пермское отделение ЛДПР уже подготовило агитматериалы и свои полевые бригады для работы на президентских выборах. Но процесс якобы почему-то «завис», взята пауза.

Шептуны предполагают, что либерал-демократы ждут отмашки депутата Госдумы, единоросса Дмитрия Скриванова. Не секрет, что последний по-прежнему контролирует реготделение. А вот каковы планы Скриванова на предстоящую кампанию — пока не знает никто.

«Мотовилихинским заводам» грозит реновация

По слухам, краевые власти вынашивают идею реновации трети сегодняшней территории, которую занимают «Мотовилихинские заводы», оказавшиеся в процедуре банкротства. Речь об участке вдоль Камы. Якобы уже родился проект застройки этой земли современными жилыми кварталами.

Судачат, что подобные идеи у чиновников возникают и по поводу участка Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского. Якобы столичные корпорации уже получили предложения присмотреться к обеим промплощадкам.

Окунев решил объехать Пермский край

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи доносят, что лидер движения «Выбор» и экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев никуда не уехал из Перми на новогодние каникулы. Более того, уже на этой неделе он якобы был замечен в Коми-Пермяцком округе, где встречался с местными политическими деятелями.

Какие цели преследует Окунев своими постоянными выступлениями в интернете и разъездами по Прикамью — ответа по-прежнему нет. Не исключено, что политик решил реанимировать свое движение «Выбор», у которого несколько лет назад были влиятельные сторонники почти во всех муниципалитетах.

Слухи Курганской области

Кокорин собрался на второй срок

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сплетники утверждают, что губернатор Курганской области Алексей Кокорин совсем не случайно проболтался во время встречи с блогерами накануне Нового года о том, что готов снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы Зауралья. Слухачи доносят, что это свое намерение он повторяет и в частных беседах. Поддержит ли Кокорина Владимир Путин, будет зависеть от того, как пройдут выборы президента, уверены слухмейкеры.

Ельчанинов заставляет волноваться

Здоровье бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова стало поводом для беспокойства родных и друзей, рассказывают сплетники. 70-летний политик, по слухам, недавно перенес операцию. Сейчас все сведения о его здоровье тщательно срываются, говорят слухачи.

Митрополит распугал прихожан

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Присутствовавшие на рождественском богослужении в кафедральном соборе Кургана верующие отметили, что народу собралось меньше, чем обычно. Сплетники считают, что на это повлияли скандалы, которые сотрясают РПЦ региона в последнее время. «Митрополит Иосиф своим непримиримым характером всех распугал», — сетуют прихожане.

Скандал на курганской «рублевке» возник не случайно

Новый скандал с уголовным делом против спикера кетовской думы Василия Корепина возник не случайно. Слухмейкеры предполагают, что это связано с предстоящими уже на следующей неделе выборами главы района. Дескать, на Корепина хотят оказать давление, чтобы он проголосовал за «нужного» кандидата.

Преступление в курганской Росгвардии может аукнуться руководству

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В подразделении Росгвардии в Курганской области, по данным сплетников, разгорелся скандал. Якобы накануне нового года сотрудника вневедомственной охраны в Кургане задержали за изнасилование с причинением тяжких телесных повреждений. «Залет серьезный. Это может стать последней каплей, полетят головы начальника и его замов», — предупреждают слухмейкеры.

В массовом отравлении в Катайске нашли новый смысл

Слухачи утверждают, что среди пятерых погибших от отравления угарным газом в новогодние праздники в Катайске был сотрудник следственного комитета. Поэтому, по их данным, среди версий произошедшего рассматривают не только вариант с неправильной эксплуатацией газового оборудования, но и намеренную его порчу. Остается лишь ждать, когда следствие поставит точку в этой трагической истории.

Преподаватели КГУ не видят смысл перерабатывать

Сотрудники Курганского госуниверситета и раньше не отличались высокими зарплатами, а сейчас, по словам сплетников, и вовсе перестали брать дополнительные часы. «В этом нет никакого смысла, стоимость составляет 120 — 200 рублей за час, за такие деньги работать никто не хочет», — сообщают слухмейкеры.

Курганцам не могут найти нового главного судебного пристава

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуация с кандидатом на пост главного судебного пристава Курганской области и правда запутанная, рассказывают слухачи. По их сведениям, пост Ивана Зубова, который уезжает в Калугу, предлагали главному судебному приставу Кабардино-Балкарской республики Эдуарду Танову, но он отказался. В такой ситуации сложно строить предположения, кто же все-таки возглавит службу, но курганцы говорят, что ждут на этот пост варяга.

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