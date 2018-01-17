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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
10:20  17 января 2018 39

Зауральский «министр» официально лишился поста после скандала с учителями

Совещание у Губернатора Курган, бобкова наталья
Наталья Бобкова написала заявление по собственному желаниюФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В пресс-службе губернатора Курганской области подтвердили увольнение директора департамента образования и науки Натальи Бобковой. В среду, 17 января, она написала заявление по собственному желанию.

Исполнять обязанности руководителя департамента, как ожидается, будет первый зам Андрей Кочеров. Шквал критики обрушился на Наталью Бобкову из-за скандала в Звериноголовском районе, где учителя пожаловались на невыплату стимулирующей части зарплаты и записали два видеообращения к Путину. Перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину. Также были уволены начальник районного управления образования Елена Визгина и начальник финансового управления Ольга Костылева.

Наталья Бобкова возглавила департамент образования Зауралья в апреле 2016 года, до этого она заведовала кафедрой организации работы с молодежью Курганского госуниверситета.

Татьяна Жаткина
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