Зауральский «министр» официально лишился поста после скандала с учителями

В пресс-службе губернатора Курганской области подтвердили увольнение директора департамента образования и науки Натальи Бобковой. В среду, 17 января, она написала заявление по собственному желанию.
Исполнять обязанности руководителя департамента, как ожидается, будет первый зам Андрей Кочеров. Шквал критики обрушился на Наталью Бобкову из-за скандала в Звериноголовском районе, где учителя пожаловались на невыплату стимулирующей части зарплаты и записали два видеообращения к Путину. Перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину. Также были уволены начальник районного управления образования Елена Визгина и начальник финансового управления Ольга Костылева.
Наталья Бобкова возглавила департамент образования Зауралья в апреле 2016 года, до этого она заведовала кафедрой организации работы с молодежью Курганского госуниверситета.