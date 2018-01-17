США пообещали Украине бесплатное оружие

Американские власти готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие. При этом на данный момент подробностей того, как это будет сделано, нет, заявила посол США на Украине Мари Йованович.
Речь идет в том числе о противотанковых комплексах Javelin, передает «Федеральное агентство новостей». Посол подчеркнул, что это вооружение предоставят Киеву бесплатно, а «коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос».
При этом Йованович не смогла ответить на вопрос, смогут ли украинские власти использовать оборонительное оружие в зоне боевых действий в Донбассе.
Как уточняют argumenti.ru, представитель США пояснил, что перед передачей вооружения необходимо соблюсти ряд формальных процедур, включая согласование объема и процедуры передачи с конгрессом.