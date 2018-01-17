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17 января 2018
11:05  17 января 2018 5

США пообещали Украине бесплатное оружие

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины
Неизвестно, смогут ли власти Украины использовать вооружение в ДонбассеФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские власти готовы бесплатно предоставить Украине оборонительное оружие. При этом на данный момент подробностей того, как это будет сделано, нет, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

Речь идет в том числе о противотанковых комплексах Javelin, передает «Федеральное агентство новостей». Посол подчеркнул, что это вооружение предоставят Киеву бесплатно, а «коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос».

При этом Йованович не смогла ответить на вопрос, смогут ли украинские власти использовать оборонительное оружие в зоне боевых действий в Донбассе.

Как уточняют argumenti.ru, представитель США пояснил, что перед передачей вооружения необходимо соблюсти ряд формальных процедур, включая согласование объема и процедуры передачи с конгрессом.

Игорь Чукреев
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