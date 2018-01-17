12:17 17 января 2018 5

Пьяный живодер расправился с шумевшим питомцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга выявили живодера, который убил кота. Мужчина сбросил своего питомца с балкона на 13-м этаже.

«В дежурную часть ОП № 8 поступило сообщение от граждан о том, что в доме на улице Павла Шаманова мужчина выбросил кота с балкона на 13-м этаже. Животное погибло», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, по горячим следам была установлена личность гражданина. Им оказался житель этого дома 1980 года рождения.

«Он признался в своем поступке и рассказал, что у него жили два кота: белый, по кличке Сёма, и черный, по кличке Симба. В этот вечер хозяин кошек выпивал. Ночью его разбудил шум — кошки подрались. Разозлившись из-за того, что ему помешали спать, мужчина схватил более агрессивного кота и выбросил его с балкона», — пояснил Валерий Горелых.

По его данным, живодер работает охранником в вино-водочном магазине, ранее не был судим. По факту убийства кота возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». По статье предусмотрено наказание до трех лет колонии.