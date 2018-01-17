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17 января 2018
13:14  17 января 2018 2

Танец генпрокурора Украины с собакой высмеяли в Сети. ВИДЕО

«Собачий вальс» Луценко впечатлил комментаторовФото: «VK Україна», «ВК»

В Сети опубликовано видео, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко у себя дома танцует с собакой. Его партнером стал его пес по кличке Черчилль.

За кадром слышно голос женщины, которая дает танцорам советы. В финале Луценко поцеловал собаку, сообщает «Дни.ру». Предположительно, снимала видео и выложила его в Сеть жена генпрокурора Ирина.

Пользователи уже высмеяли «собачий вальс» генпрокурора Украины, передает «Федеральное агентство новостей». «С такой женой не только с собакой затанцуешь», — написал один из комментаторов. «Мне одному показалось, что собака умнее выглядит?» — добавил другой.

Многие предположили, что в момент съемок видео Луценко и его супруга были в нетрезвом состоянии. «Репа красная — выпил неслабо)) Раньше на четвереньках к трапу самолета лез, а сейчас с Бобиком танцы», — иронизирует один из комментаторов.

Александр Лукманов
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