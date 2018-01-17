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Главные новости Челябинской области
15:36  17 января 2018 2

В школе под Челябинском старшеклассники устроили поножовщину на перемене

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Утро в школе под Челябинском было прервано кровавой дракойФото: depositphotos.com © URA.RU

В одной из школ Сосновского района под Челябинском утром, 17 января, два старшеклассника на перемене устроили драку. Один из учеников вытащил нож и ударил одноклассника. Пострадавший госпитализирован в больницу с ранением грудной клетки, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.

ЧП произошло в поселке Смолино, входящем в состав Саргазинского поселения. «Полиция уже разбирается. Расследованием будет заниматься следственный комитет, — сообщил „URA.RU“ источник. — Сейчас устанавливается, что происходит в семьях подростков, а также выясняют, что стало причиной конфликта. Подросток специально принес нож в школу, чтобы разобраться со своим противником. Никто из других детей не пострадал».

На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства случившегося уже обсуждаются в министерстве образования Челябинской области.

После того, как в Перми из-за двоих подростков, вооруженных ножами, пострадали дети и учительница, федеральные власти пообещали взять все школы России под усиленную охрану.

Альбина Золотухина
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