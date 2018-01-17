В одной из школ Сосновского района под Челябинском утром, 17 января, два старшеклассника на перемене устроили драку. Один из учеников вытащил нож и ударил одноклассника. Пострадавший госпитализирован в больницу с ранением грудной клетки, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.
ЧП произошло в поселке Смолино, входящем в состав Саргазинского поселения. «Полиция уже разбирается. Расследованием будет заниматься следственный комитет, — сообщил „URA.RU“ источник. — Сейчас устанавливается, что происходит в семьях подростков, а также выясняют, что стало причиной конфликта. Подросток специально принес нож в школу, чтобы разобраться со своим противником. Никто из других детей не пострадал».
На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства случившегося уже обсуждаются в министерстве образования Челябинской области.
После того, как в Перми из-за двоих подростков, вооруженных ножами, пострадали дети и учительница, федеральные власти пообещали взять все школы России под усиленную охрану.