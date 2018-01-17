16:21 17 января 2018 1

За 35 лет башня у цирка стала символом Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неизвестные сторонники сноса недостроенной телебашни возле цирка в Екатеринбурге устроили психическую атаку на защитников объекта. В соцсетях активистам начали скидывать фото и видео с телами погибших. Известно, что на недостроенной телебашне время от времени гибли люди — происходили самоубийства и несчастные случаи. Точную цифру назвать до сих пор никто не берется, но, по приблизительным данным, на недостроенной башне погибли порядка десяти человек.

После того, как стало известно о решении взорвать башню, в обществе начали раздаваться голоса в защиту объекта, давно ставшего символом города. Люди требуют не сносить башню, а достроить ее. Вот эти активисты и подверглись преследованию неизвестных. Причем в число адресатов попали не только активные защитники башни, но и те, кто просто высказался по этому поводу.

В частности, фотографии и видео трупов получила Марина Сахарова, известная екатеринбургская защитница архитектурного наследия города. При том, что Сахарова даже не выступала за сохранение долгостроя. Претензией к ней стало то, что она призвала «цивилизованно решить вопрос с башней».

«Сначала мне написали в „Фейсбук“. Скинули видеозапись, как с башни снимают труп», — рассказала «URA.RU» Марина Сахарова. Несколько человек активно включились в переписку. «Вы предлагаете „цивилизованно“ решить вопрос с башней. Это простите как? Шториной ее завесить», — написала Сахаровой некая Марианна Кургузова.

«Самое главное, что в переписке участвовали так называемые „боты“, фейковые персонажи. Они зарегистрировались в Сети, обругали меня, а после этого самоликвидировались. Так что остается только догадываться, кто стоит за этой провокацией», — говорит Марина Сахарова. Фотографии трупов сопровождались схожими записями «Не хотите с родителями этого парнишки пообщаться?» или же «Они тебе все будут благодарны… Приятных снов, спасительница!»

Спустя день «боты» устроили аналогичную атаку на Сахарову на ее странице «ВКонтакте». Точно так же после этого «боты» самоликвидировались. По сути, «оппоненты» чуть ли не обвинили женщину в тех смертях. «Нельзя сказать, что я была уж прямо шокирована подобным наездом. Но сильно озадачена точно», — говорит Марина Сахарова.

1/7 Фото: Марина Сахарова

Строительство телебашни было начато в 1983 году и заморожено в 1991 году после развала страны. При строительстве башни использовался особо прочный бетон марки 400. Её проектная высота составляла 361 метр, но успели возвести только 219 метров. На высоте должен был находиться ресторан, наподобие «Седьмого неба» на Останкинской телебашне. В последние годы рассматривались разные варианты проектов достройки телебашни. Напряженность возникла после того, как власти решили взорвать долгострой. Сторонники спасения башни сегодня, 17 января, в Сети объявили тревогу из-за того, что на объекте появилась какая-то строительная техника. Люди организуются и готовят в ответ акцию.